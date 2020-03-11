В Ярославле появилось пять новых улиц в честь поэта, композитора и генерала

В Ярославле появилось пять новых улиц — в Дзержинском и Кировском районах. Постановление о новых названиях выпустила мэрия Ярославля.

В Дзержинском районе теперь есть улица Генерала Маргелова, Марии Петровых (советская поэтесса и переводчица) и 5-й Норский переулок. В Кировском районе появится улица Баснера — в честь советского композитора, а также улица Льва Ошанина (советский поэт, родился в Рыбинске).

Новые улицы связаны с утверждёнными проектами межевания микрорайона № 15 у Ленинградского проспекта, а также проектом планировки района, ограниченного Которосльной набережной, улицей Чайковского, проспектом Толбухина. В центре, видимо, идёт речь о стройке жилого комплекса на месте недостроя, за который взялась компания «Ташир». Вместе с новыми улицами продлят также существующие. Улицу Володарского планируют продлить почти до берега Которосли, а улицу Малую Норскую сделают соединяющим перешейком между Большой Норской и Ленинградским проспектом.