Из Ярославля в Крым отправятся самолеты: сколько часов лететь и какова стоимость билетов

Из Ярославля в Симферополь в июне отправятся авиарейсы, однако билеты можно купить уже сейчас. Власти рассказали, что самолеты в Крым полетят не в первый раз. Уже шесть сезонов ярославцы могут улететь из родного города прямиком в Симферополь.



Рейсы туда будут на 110-местном авиалайнере Embraer 190 авиакомпании Nordwind. Вылетать из Ярославля можно два раза в неделю, по средам и субботам, а из Симферополя — по вторникам и пятницам.



— Надеюсь, что наше сотрудничество с компанией Nordwind приведет к дальнейшему расширению маршрутной сети ярославского аэропорта, — отметил заместитель директора департамента транспорта Андрей Сироткин.

