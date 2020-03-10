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Из Ярославля в Крым отправятся самолеты: сколько часов лететь и какова стоимость билетов

Покупать билеты до Симферополя можно уже сейчас

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Ярославцам придется заплатить за билет больше 11 тысяч рублей

Ярославцам придется заплатить за билет больше 11 тысяч рублей

Из Ярославля в Симферополь в июне отправятся авиарейсы, однако билеты можно купить уже сейчас. Власти рассказали, что самолеты в Крым полетят не в первый раз. Уже шесть сезонов ярославцы могут улететь из родного города прямиком в Симферополь.

Рейсы туда будут на 110-местном авиалайнере Embraer 190 авиакомпании Nordwind. Вылетать из Ярославля можно два раза в неделю, по средам и субботам, а из Симферополя — по вторникам и пятницам.

— Надеюсь, что наше сотрудничество с компанией Nordwind приведет к дальнейшему расширению маршрутной сети ярославского аэропорта, — отметил заместитель директора департамента транспорта Андрей Сироткин.

Билет в одну сторону стоит порядка 11 с половиной тысяч рублей, а перелет займет чуть больше семи часов. Также власти обещали, что с июня стартует программа рейсов «Аэрофлота», благодаря которой жители смогут улететь более чем в 140 направлениях. Перелеты будут выполняться пять раз в неделю с расписанием для пересадки в аэропорту Шереметьево. Однако делать выводы можно будет после того, как расписание появится. Помимо этого, ярославцы до сих пор ждут появления международных рейсов, которые губернатор Ярославской области уже давно обещает.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Harkonnen
10 мар 2020 в 21:21

"а перелет займет чуть больше семи часов"? До Крыма?

ваш господин
10 мар 2020 в 21:21

а если у кого нет денег - держитесь и хорошего вам настроения 😁

Гость
10 мар 2020 в 21:16

Ничего себе цена билета. Это в оба конца 23 тыс. В Грецию билеты дешевле стоят.