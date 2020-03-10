Из Ярославля в Крым отправятся самолеты: сколько часов лететь и какова стоимость билетов

Из Ярославля в Симферополь в июне отправятся авиарейсы, однако билеты можно купить уже сейчас. Власти рассказали, что самолеты в Крым полетят не в первый раз. Уже шесть сезонов ярославцы могут улететь из родного города прямиком в Симферополь.
Рейсы туда будут на 110-местном авиалайнере
— Надеюсь, что наше сотрудничество с компанией Nordwind приведет к дальнейшему расширению маршрутной сети ярославского аэропорта, — отметил заместитель директора департамента транспорта Андрей Сироткин.
Билет в одну сторону стоит порядка 11 с половиной тысяч рублей, а перелет займет чуть больше семи часов. Также власти обещали, что с июня стартует программа рейсов «Аэрофлота», благодаря которой жители смогут улететь более чем в