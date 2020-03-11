«Прекратить работы! У нас труп»: в Ярославле спасатель упал в обморок, увидев в квартире скелет

Фёдора любят наряжать в шляпы и парики Фото: читатель 76.RU

Выражение скелет в шкафу стало вовсе не фигуральным для одной ярославской семьи. Фёдор — так назвали пластиковые мощи — не раз становился центром невероятных историй.

В семье Федя появился 16 лет назад, когда 15-летняя дочь вдруг попросила подарить ей на день рождения скелет. Девочка очень хотела стать врачом. Желание выполнили. Скелет назвали Федей. Дочь закончила мединститут и стала прекрасным врачом. А Фёдор за годы стал не то предметом интерьера, не то членом семьи. Стоял в спальне девушки и красовался в халате с перьями, шляпе и карандашом в зубах.



В один из тёплых летних дней глава семейства собирался на симпозиум, супруга и дочь поехали провожать его на вокзал, но вот незадача — отец вспомнил, что забыл в квартире что-то важное. Вернулся, забрал. Семья проводила отца, а вернувшись домой, мама с дочкой поняли, что он увёз с собой ключи от квартиры. Чтобы попасть внутрь, вызвали МЧС. Приехали спасатели, долго осматривали окна, чтобы понять, в какое лучше залезть, чтобы ничего не повредить.

— Попугаи, кошки, собаки в квартире есть? — спросили спасатели.

— Нет, — ответили женщины.

Спасатели выбрали окно спальни дочери, подогнали технику, и один из них залез в квартиру. После чего наступила тишина.

— Первый, ответьте третьему! — заволновались его товарищи снаружи.

Тишина. Позвонили на базу и получили команду лезть в окно второму.

Через несколько минут второй спасатель открыл дверь.

— Девушки, предупреждать надо, что у вас в квартире скелет!

Только тогда они поняли, что же произошло с первым. Проникнув в квартиру через окно, в полумраке спасатель увидел Фёдора. И упал в обморок.

