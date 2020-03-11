«Прекратить работы! У нас труп»: в Ярославле спасатель упал в обморок, увидев в квартире скелет

Выражение скелет в шкафу стало вовсе не фигуральным для одной ярославской семьи. Фёдор — так назвали пластиковые мощи — не раз становился центром невероятных историй.
В семье Федя появился 16 лет назад, когда 15-летняя дочь вдруг попросила подарить ей на день рождения скелет. Девочка очень хотела стать врачом. Желание выполнили. Скелет назвали Федей. Дочь закончила мединститут и стала прекрасным врачом. А Фёдор за годы стал не то предметом интерьера, не то членом семьи. Стоял в спальне девушки и красовался в халате с перьями, шляпе и карандашом в зубах.
В один из тёплых летних дней глава семейства собирался на симпозиум, супруга и дочь поехали провожать его на вокзал, но вот незадача — отец вспомнил, что забыл в квартире что-то важное. Вернулся, забрал. Семья проводила отца, а вернувшись домой, мама с дочкой поняли, что он увёз с собой ключи от квартиры. Чтобы попасть внутрь, вызвали МЧС. Приехали спасатели, долго осматривали окна, чтобы понять, в какое лучше залезть, чтобы ничего не повредить.
— Попугаи, кошки, собаки в квартире есть? — спросили спасатели.
— Нет, — ответили женщины.
Спасатели выбрали окно спальни дочери, подогнали технику, и один из них залез в квартиру. После чего наступила тишина.
— Первый, ответьте третьему! — заволновались его товарищи снаружи.
Тишина.
Позвонили на базу и получили команду лезть в окно второму.
Через несколько минут второй спасатель открыл дверь.
— Девушки, предупреждать надо, что у вас в квартире скелет!
Только тогда они поняли, что же произошло с первым. Проникнув в квартиру через окно, в полумраке спасатель увидел Фёдора. И упал в обморок.
— Перебудили весь дом, все вместе его откачивали, — вспоминает хозяйка квартиры.
Через пару лет в квартире решили сделать ремонт, всё лишнее вывозили в загородный дом, чтобы не мешало. Фёдора завернули в ковёр, тоже увезли на дачу. Ремонт затянулся. А на даче, где были вещи из квартиры, случился пожар — замкнуло проводку. Пожарные огонь потушили, осталось только пролить всё, и вдруг из дома:
— Прекратить работы! У нас труп!
Откуда там труп? В доме никого не было. Оказалось, что ковёр обгорел и обнажил часть Фёдора. Владельцы скелета долго доказывали пожарным, что труп всё-таки не настоящий.
В пожаре Федя подкоптился, но не пострадал. После ремонта его вернули в квартиру, да ещё и поставили так, что всех пришедших он приветствует белозубой улыбкой от порога.
— Уберите его в кабинет, — просит своих жену и дочь глава семьи. — Опять ведь какая-нибудь история приключится.