«Ждут, когда убьёт наших детей»: ярославцы выложили в сеть фото трещин на стене больницы

— Довелось мне с ребёнком посетить больницу на Попова (приёмное отделение) для сдачи ребёнком анализа крови. То, что я увидел, просто шокировало меня. Там не просто трещины на стенах, там трещины уже даже по маячкам. Со слов медперсонала, работать в этом кабинете запрещено, не то, что принимать детей, но руководство больницы закрывает на всё глаза. Ждут, наверное, когда убьёт наших детей и медицинских работников, чтобы потом всем городом приносить цветочки и мягкие игрушки, — выложил пост ярославец.

Ярославцев возмутило состояние здания больницы на Липовой Горе. Кадры из кабинета для сдачи крови выложили в соцсети.

Однако в больнице заверили, что не всё так страшно, как кажется на первый взгляд.



— Кабинет, в котором были сделаны фотографии, находится во взрослой поликлинике № 3. В кабинете забора крови, действительно, есть трещина на стене. Она появилась несколько лет назад и носит косметический характер. Угрозы для пациентов нет, — сообщили в учреждении.

