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«Ждут, когда убьёт наших детей»: ярославцы выложили в сеть фото трещин на стене больницы

Что ответили в медучреждении

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Трещины на стенах кабинета напугали ярославца с ребёнком

Трещины на стенах кабинета напугали ярославца с ребёнком

Ярославцев возмутило состояние здания больницы на Липовой Горе. Кадры из кабинета для сдачи крови выложили в соцсети.

— Довелось мне с ребёнком посетить больницу на Попова (приёмное отделение) для сдачи ребёнком анализа крови. То, что я увидел, просто шокировало меня. Там не просто трещины на стенах, там трещины уже даже по маячкам. Со слов медперсонала, работать в этом кабинете запрещено, не то, что принимать детей, но руководство больницы закрывает на всё глаза. Ждут, наверное, когда убьёт наших детей и медицинских работников, чтобы потом всем городом приносить цветочки и мягкие игрушки, — выложил пост ярославец.

Пациенты сомневаются в безопасности помещения

Пациенты сомневаются в безопасности помещения

Однако в больнице заверили, что не всё так страшно, как кажется на первый взгляд.

— Кабинет, в котором были сделаны фотографии, находится во взрослой поликлинике № 3. В кабинете забора крови, действительно, есть трещина на стене. Она появилась несколько лет назад и носит косметический характер. Угрозы для пациентов нет, — сообщили в учреждении.

В больнице заверили, что опасности нет

В больнице заверили, что опасности нет

В ближайшее время трещину пообещали заделать.

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больница на Липовой горетрещины
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КОММЕНТАРИИ (6)

ваш господин
10 мар 2020 в 17:56

ну конечно это архитектурное косметическое ноу-хау называется - кракелюр . очень способствует оздоровлению болеющих и повышает им тонус и настроение 😁

Наталья
10 мар 2020 в 19:51

Ходите в медицинские центры, там такого нет!

Гость
10 мар 2020 в 19:49

Типичная просадка фундамента.
Некогда им там такими мелочами заниматься. Надо речь президента конспектировать и изучить наизусть!