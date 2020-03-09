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«Детям за счастье в грязи поковыряться»: ярославцы ответили разгневанному состоянием двора отцу

Жители города поспорили, кто должен привести в порядок тонущий в грязи детский городок

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На такой площадке приходится играть детям

На такой площадке приходится играть детям

Ярославского отца возмутило то, что детская площадка возле дома № 67 по проспекту Дзержинского залита водой и грязью, из-за чего детворе приходится играть в лужах. Мужчина записал видеообращение к властям.

Видео: Резо Горгадзе

К горке даже не подойти. Вы о чём думаете? Вы нашим детям чего даёте — грязь? Да у вас в душах грязь, — сказал разгневанный мужчина.

Некоторые ярославцы с ним не согласились.

А он что хотел? — написал читатель 76.RU Егор. — На улице дождь. Весна все же на дворе. Нужно подождать, и всё просохнет. Искренне не понимаю его недоумения. Мы с детьми в такую погоду по горкам просто не лазаем, если нет желания стирать все потом.

Нет, не весна виновата, что на детских площадках грязь, — не согласилась Людмила. — Виновата безответственность и бесконтрольность. Чиновники не отвечают за бездарную трату денег при строительстве площадок, не контролируют качество их проектирования, строительства и содержания. А сравнивать с тем, что было всегда, несерьезно. Мы же должны двигаться вперед и когда-то выбираться из грязи. И, кстати, грязь не только на детских площадках, но и на тротуарах, во дворах. Стыдно. Как можно оценить такую работу на 4?

Привык к грязи, ямам, серости! — поделился своим мнением гость портала 76.RU. — Для чего площадки, если детям не поиграть, и виноватых нет. Налоги, плату за всё брать умеют, а площадок, дворов и дорог нет. Даже покойников в лужи закапывают!

— Ну не смешно ли? — не согласилась с раздражённым отцом Елена Юрина. — Теперь чиновники виноваты в том, что пришла весна с её традиционной грязью. Отец первый раз с ребёнком на улицу вышел, что ли?

— На площадках в основном песчаное покрытие, сейчас, если кто-то не знает, снег превратился в воду. Воде уходить некуда. — поделилась своим мнением в группе 76.RU в соцсети «ВКонтакте» Мария Анатольевна. — Будет стоять сухая погода, лужи подсохнут, и будет все хорошо. На такие случаи весной и осенью одевают детей в то, что не жалко испачкать, и в непромокаемую одежду. Детям за счастье в грязи и в лужах поковыряться.

Мария, от песчаного покрытия грязи нет, тут же просто земля, — возразил Евгений Субботин.

— Просто должно быть соответствующее покрытие, и всё будет гораздо лучше, — написала Елена Малиш. — По технологии установки детских площадок такого уровня, необходимо устанавливать все полностью, а не частями — типа, сэкономили.

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детская площадкадетский городокгрязь
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
9 мар 2020 в 20:48

Это не дзержинского пр. Вообще, похоже на Ленингадкого пр.

ваш господин
9 мар 2020 в 20:29

да и не площадка это детская походу , а отхожее место для чиновников и депутатов 😁

Фото пользователя
9 мар 2020 в 20:08

во первых этот детский городок стоит не на придомовой территории
во вторых,этот городок по сути бесхозный,так как в свое время его в рамках предвыборной компании поставил кандидат в депутаты муниципалитета.и соответственно о нем благополучно забыл
в третих.если автор говорит ему 40-50 лет,а значит он пожил при СССР,а там что,он весной на травке или резиновом покрытии резвился?точно такая же везде была весенняя грязь
сейчас то что всполошился?
хочется чистоты и без грязи?велком в платные развлекательные детские комплексы в любом торговом центре