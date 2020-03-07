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В Ярославле все-таки построят высотку у Павловской рощи

Застройщик изменил проектную документацию

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В Ярославле все-таки построят высотку у Павловской рощи

В Ярославле все-таки построят высотку у Павловской рощи

В Ярославле у Павловской рощи, вероятнее всего, все-таки появится высотка, против которой несколько лет боролись градозащитники. Застройщик не отказался от своего намерения, но внес изменения в проектную документацию. По данным Департамента строительства Ярославской области, территория памятника природы Павловская роща и его охранная зона не будут затронуты во время работ.

— В конце февраля застройщик представил документы, оформленные в строгом соответствии с законом и необходимыми требованиями. В частности, все внешние инженерные сети будут находиться за границами памятника природы и его охранной зоны, — сказал председатель комитета регулирования градостроительной деятельности департамента строительства Олег Быков.

Застройщик внес изменения в проектную документацию

Застройщик внес изменения в проектную документацию

При этом региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования предостерег застройщика от нарушений во время строительства. Для обозначения границы памятника и его охранной зоны в дальнейшем будут установлены информационные аншлаги.

Напомним, в 2019 году компании-застройщику «Золотое кольцо» отказались продлевать выданное в 2017 году разрешение на строительство из-за того, что земля, на которой собирались возводить дом, по документам значилась как земля для сельского (подсобного) хозяйства, а не для многоэтажки.

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стройкадомПавловская роща
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
7 мар 2020 в 09:17

Запомните фамилию ГАЛАГАЕВ , и больше ни когда их не выбирайте

Гость
7 мар 2020 в 08:09

Бабло победит зло.

Гость
7 мар 2020 в 08:08

А что тем кто строит какие-то памятники? Лишь бы бабло звенело. Тем-более-сынуля именитого папы.