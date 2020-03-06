Стало известно, кто отремонтирует в правительстве конференц-зал за 15,8 миллиона рублей

Здесь губернатор и члены правительства будут принимать высоких гостей Фото: Zakupki.gov.ru

Сегодня на портале госзакупок завершился аукцион, на котором искали подрядчика на ремонт конференц-зала в правительстве Ярославской области. Региональные власти были готовы потратить 17 миллионов 153 тысячи 680 рублей на ремонт зала для приёма делегаций в здании на Советской площади. На аукцион заявились три компании: «Скиф», «Авангард-Строй» и «Электромонтаж». Победу одержала первая, предложив самую низкую цену — 15 миллионов 867 тысяч 154 рубля и 80 копеек , понижение от первоначальной цены — на 7,5%.

Мы хотели узнать, что сделает организация за эти деньги, ведь в контракте прописано, что работы должны быть завершены уже к 31 июля 2020-го.

В правительстве были готовы отдать на это больше 17 миллионов рублей Фото: Zakupki.gov.ru

— Ещё изучаем документацию, ещё и договор не подписан, — ответили по телефону в организации «Скиф». Если судить по документам, то в зале поменяют всю обстановку, системы вентиляции, сигнализации, коммунальные сети, освещение, установят двери из массива дуба, на пол положат новый ковролин, а потолок украсят лепниной. Весомая часть денег уйдёт на оборудование для видео-конференц-связи. — Проектом предусмотрена возможность подключения персональных устройств (смартфонов, планшетов, ПК) для проведения презентаций и выступлений к трём устанавливаемым на столе разъемам HDMI либо по беспроводному каналу Wi-Fi с помощью Wi-Fi-шлюза EXTRON ShareLink 200 N (до 3 устройств одновременно), — уточняется в документации.

Работы хотят завершить к концу июля этого года Фото: Zakupki.gov.ru

Фирма «Скиф» зарегистрирована в Ярославле в 1993 году. Компания может заниматься строительством как жилых, так и нежилых зданий, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, инженерных коммуникаций, линий электропередачи и связи, портовых сооружений, отделочными работами, стекольными и многими другими — все они указаны в перечне её деятельности. Также там указаны реклама, лизинг, управление недвижимостью.

Во время закупки на неё были поданы две жалобы в УФАС от частных фирм. Жаловались на то, что не полностью предоставлены сведения, что нужно сделать по контракту. Но ярославские антимонопольщики сочли эти жалобы необоснованными.

Предусмотрен даже ремонт санузла Фото: Zakupki.gov.ru