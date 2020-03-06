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Стало известно, кто отремонтирует в правительстве конференц-зал за 15,8 миллиона рублей

И что сделают за эти деньги в здании на Советской площади в Ярославле

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Здесь губернатор и члены правительства будут принимать высоких гостей

Здесь губернатор и члены правительства будут принимать высоких гостей

Сегодня на портале госзакупок завершился аукцион, на котором искали подрядчика на ремонт конференц-зала в правительстве Ярославской области. Региональные власти были готовы потратить 17 миллионов 153 тысячи 680 рублей на ремонт зала для приёма делегаций в здании на Советской площади.

На аукцион заявились три компании: «Скиф», «Авангард-Строй» и «Электромонтаж». Победу одержала первая, предложив самую низкую цену — 15 миллионов 867 тысяч 154 рубля и 80 копеек, понижение от первоначальной цены — на 7,5%.

Мы хотели узнать, что сделает организация за эти деньги, ведь в контракте прописано, что работы должны быть завершены уже к 31 июля 2020-го.

В правительстве были готовы отдать на это больше 17 миллионов рублей

В правительстве были готовы отдать на это больше 17 миллионов рублей

— Ещё изучаем документацию, ещё и договор не подписан, — ответили по телефону в организации «Скиф».

Если судить по документам, то в зале поменяют всю обстановку, системы вентиляции, сигнализации, коммунальные сети, освещение, установят двери из массива дуба, на пол положат новый ковролин, а потолок украсят лепниной. Весомая часть денег уйдёт на оборудование для видео-конференц-связи.

— Проектом предусмотрена возможность подключения персональных устройств (смартфонов, планшетов, ПК) для проведения презентаций и выступлений к трём устанавливаемым на столе разъемам HDMI либо по беспроводному каналу Wi-Fi с помощью Wi-Fi-шлюза EXTRON ShareLink 200 N (до 3 устройств одновременно), — уточняется в документации.

Работы хотят завершить к концу июля этого года

Работы хотят завершить к концу июля этого года

Фирма «Скиф» зарегистрирована в Ярославле в 1993 году. Компания может заниматься строительством как жилых, так и нежилых зданий, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, инженерных коммуникаций, линий электропередачи и связи, портовых сооружений, отделочными работами, стекольными и многими другими — все они указаны в перечне её деятельности. Также там указаны реклама, лизинг, управление недвижимостью.

Во время закупки на неё были поданы две жалобы в УФАС от частных фирм. Жаловались на то, что не полностью предоставлены сведения, что нужно сделать по контракту. Но ярославские антимонопольщики сочли эти жалобы необоснованными.

Предусмотрен даже ремонт санузла

Предусмотрен даже ремонт санузла

План конференц-зала

План конференц-зала

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КОММЕНТАРИИ (9)

Тоша
6 мар 2020 в 17:45

Из 15 миллионов 10 уйдет сразу на откат, на оставшиеся 5 налепят "роскоши"

гость
6 мар 2020 в 17:43

Ремонтировать дорого. Надо применить мэрский метод - продать. Высотки вместо этого зала прибыльнее будут.😁

Гость
6 мар 2020 в 17:43

В городе пора объявлять чрезвычайное положение по состоянию дорог