Стало известно, кто отремонтирует в правительстве конференц-зал за 15,8 миллиона рублей

Сегодня на портале госзакупок завершился аукцион, на котором искали подрядчика на ремонт конференц-зала в правительстве Ярославской области. Региональные власти были готовы потратить
На аукцион заявились три компании: «Скиф», «Авангард-Строй» и «Электромонтаж». Победу одержала первая, предложив самую низкую цену —
Мы хотели узнать, что сделает организация за эти деньги, ведь в контракте прописано, что работы должны быть завершены уже к 31 июля 2020-го.
— Ещё изучаем документацию, ещё и договор не подписан, — ответили по телефону в организации «Скиф».
Если судить по документам, то в зале поменяют всю обстановку, системы вентиляции, сигнализации, коммунальные сети, освещение, установят двери из массива дуба, на пол положат новый ковролин, а потолок украсят лепниной. Весомая часть денег уйдёт на оборудование для видео-конференц-связи.
— Проектом предусмотрена возможность подключения персональных устройств (смартфонов, планшетов, ПК) для проведения презентаций и выступлений к трём устанавливаемым на столе разъемам HDMI либо по беспроводному каналу Wi-Fi с помощью Wi-Fi-шлюза EXTRON ShareLink 200 N (до 3 устройств одновременно), — уточняется в документации.
Фирма «Скиф» зарегистрирована в Ярославле в 1993 году. Компания может заниматься строительством как жилых, так и нежилых зданий, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, инженерных коммуникаций, линий электропередачи и связи, портовых сооружений, отделочными работами, стекольными и многими другими — все они указаны в перечне её деятельности. Также там указаны реклама, лизинг, управление недвижимостью.
Во время закупки на неё были поданы две жалобы в УФАС от частных фирм. Жаловались на то, что не полностью предоставлены сведения, что нужно сделать по контракту. Но ярославские антимонопольщики сочли эти жалобы необоснованными.