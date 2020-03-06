Мимозы по цене, как розы: почём продают цветы на улицах Ярославля

Сегодня на улицы города вышли цветочницы. В последний рабочий день перед праздниками ярославцы спешили поздравить девушек-коллег, и потому был большой спрос на розочки, тюльпаны, мимозы.

— Ветка мимозы — 100 рублей, роза — 130, подснежники — 100, тюльпаны — 60 за штуку, — изучила цены у уличных торговцев фотограф 76.RU Саша Савельева.

В магазинах продавцы говорят, что пик продаж, конечно, будет 8 марта. Давно приметили: самый ходовой товар — тюльпаны и розы.



— На 8 Марта денег не жалеют, сметают все розы, тюльпанов часто не хватает, — говорят продавцы.