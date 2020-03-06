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Город

Мимозы по цене, как розы: почём продают цветы на улицах Ярославля

Изучаем ассортимент и ценники

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Трудный выбор, но вы сможете, дорогие мужчины!

Трудный выбор, но вы сможете, дорогие мужчины!

Сегодня на улицы города вышли цветочницы. В последний рабочий день перед праздниками ярославцы спешили поздравить девушек-коллег, и потому был большой спрос на розочки, тюльпаны, мимозы.

— Ветка мимозы — 100 рублей, роза — 130, подснежники — 100, тюльпаны — 60 за штуку, — изучила цены у уличных торговцев фотограф 76.RU Саша Савельева.

В магазинах продавцы говорят, что пик продаж, конечно, будет 8 марта. Давно приметили: самый ходовой товар — тюльпаны и розы.

— На 8 Марта денег не жалеют, сметают все розы, тюльпанов часто не хватает, — говорят продавцы.

Страна в цветах

Страна в цветах

Торговлю разворачивают прямо у входа в магазин

Торговлю разворачивают прямо у входа в магазин

С праздником!

С праздником!

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цветы в Ярославле
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
6 мар 2020 в 17:53

цветы красивей на кусте,а срезанные уже веник

tina
6 мар 2020 в 17:40

В сетях 8 марта уже снижать цены будут..... самый пик продаж сегодня т.е. в последний рабочий день....

Гость
6 мар 2020 в 17:12

В магните тюльпаны 149 рублей за букет из 5 штук, по 30 за штучку получается. На улице для уже подвыпивших что ли по таким ценам? Мимоза всегда так стоила.