В Ярославле рядом с СИЗО хотят открыть панорамный ресторан

В Ярославле может появиться несколько новых туристических мест. По крайней мере, такие планы власти и эксперты намерены прописать в стратегии развития туризма на ближайшие 10 лет. Документ обсудили на рабочей встрече в мэрии 6 марта.

По мнению экспертов, кроме центра, который чаще всего и посещают туристы, притягательной для путешественников зоной может стать район Коровников. Многие знают, что в этом месте располагается СИЗО № 1. Но кроме этого здесь также располагается храмовый комплекс и отсюда открывается прекрасный вид на Стрелку. Андрей Данилов предложил благоустроить эту территорию, а в перспективе открыть здесь панорамный ресторан, где бы туристы могли любоваться городом.



Еще одним центром туризма предлагается сделать Красный Перекоп.



— Его можно позиционировать как второй центр Ярославля. Если первый — это средневековый Ярославль, то здесь акценты смещаются в сторону промышленного города XVIII–XIX веков, фабричного района, — говорят эксперты.



Четвертой зоной могут стать Тверицы как отличная видовая точка на центр Ярославля, пятой — КЗЦ «Миллениум» с парком 1000-летия Ярославля и колесом обозрения.



Предполагается, что все зоны будут соединены велодорожками, на которых расположатся пункты проката велосипедов.

