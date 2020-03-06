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В Ярославле рядом с СИЗО хотят открыть панорамный ресторан

Коровники планируют сделать одним из туристических мест города. Где будет еще четыре

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Из ресторана в Коровниках будем смотреть на ярославскую Стрелку

Из ресторана в Коровниках будем смотреть на ярославскую Стрелку

В Ярославле может появиться несколько новых туристических мест. По крайней мере, такие планы власти и эксперты намерены прописать в стратегии развития туризма на ближайшие 10 лет. Документ обсудили на рабочей встрече в мэрии 6 марта.

— Целью создания стратегии является превращение Ярославля в международный центр культурно-познавательного, делового и событийного туризма, — отметил разработчик программы заведующей кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета имени Демидова Андрей Данилов.

По мнению экспертов, кроме центра, который чаще всего и посещают туристы, притягательной для путешественников зоной может стать район Коровников. Многие знают, что в этом месте располагается СИЗО № 1. Но кроме этого здесь также располагается храмовый комплекс и отсюда открывается прекрасный вид на Стрелку. Андрей Данилов предложил благоустроить эту территорию, а в перспективе открыть здесь панорамный ресторан, где бы туристы могли любоваться городом.

Еще одним центром туризма предлагается сделать Красный Перекоп.

— Его можно позиционировать как второй центр Ярославля. Если первый — это средневековый Ярославль, то здесь акценты смещаются в сторону промышленного города XVIII–XIX веков, фабричного района, — говорят эксперты.

Четвертой зоной могут стать Тверицы как отличная видовая точка на центр Ярославля, пятой — КЗЦ «Миллениум» с парком 1000-летия Ярославля и колесом обозрения.

Предполагается, что все зоны будут соединены велодорожками, на которых расположатся пункты проката велосипедов.

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Коровникиресторантуристические места Ярославля
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
6 мар 2020 в 17:10

"В Ярославле рядом с тюрьмой хотят открыть панорамный ресторан"
"а в перспективе открыть здесь панорамный ресторан, где бы туристы могли любоваться городом."
В ПЕРСПЕКТИВЕ!!!!
в перспективе у нас по Фрунзе уже трамвай ездит, Карабулинская развязка достраивается.
А еще дорог нет, а в Коровники уж тем более, а они о велодорожках мечтают.

бардак в ярославле
6 мар 2020 в 18:19

все правильно...украл выпил в тюрьму...с.экономим на перевозке.

Гость
6 мар 2020 в 17:39

Надо привести в порядок то, что есть,посмотрите в центре красивейшие дома в ужасном состоянии, строят то ,что не вписывается в окружающую среду и уродует город