Куда поехать на длинные выходные: интерактивная карта интересных мест в Ярославской области

Праздничный уик-энд можно провести, путешествуя по Ярославской области Фото: Александра Савельева

На улице потихоньку теплеет, впереди длинные выходные, в которые совсем не хочется сидеть дома. Мы подобрали пять мест, куда можно отправиться на уик-энд.

Ростов



Фото: Александра Савельева

В каждом городе есть места, в которых просто нельзя не побывать. В Ростове это, конечно, Ростовский кремль. Город очень красиво смотрится с воды. Поэтому, как только откроется сезон навигации, непременно прокатитесь по озеру Неро на катере.

Если вы собираетесь поехать с детьми, то вас ждут в сказочных музеях Царевны-лягушки и Ивана-царевича, которые находятся рядом. Для вас проведут экскурсии с интерактивом, накормят блюдами по древним рецептам.



Углич

Маленький городок с огромным количеством частных музеев. За день все не обойти.

Рекомендуем посетить музей велосипедов. Там велосипеды и маленькие, и большие, и просто гигантские. На всех можно посидеть и поездить. Из музея за уши не вытащить ни детей, ни взрослых!

Для любителей интерактивности — музей ГЭС. Там всё движется, огоньки мигают. Есть в музее макет, на котором самим можно вырабатывать электричество — крутить специальную ручку, чтобы в комнатах макета зажигался свет.

Есть в Угличе ещё один необычный музей — музей водки. Там можно увидеть первую механизированную машину, которая разливала вино и водку, самогонные аппараты разных конструкций, оригинальную выставку старинных бутылок. Главным элементом экспозиции является алкогольная продукция 96 заводов России — более 800 сортов водки.



Фото: Андрей Костров

Переславль



Как и Углич, Переславль-Залесский изобилует частными музеями: музей утюга, музей чайника, музей ряпушки, музей хитростей и смекалки.

Необычный взгляд на крестьянское творчество как на дизайн можно увидеть в музее «Конь в пальто». В музее соединились прошлое и современность, цифровые технологии и предметы старины.



Возле Переславля есть агроферма, где выращивают улиток, музей железнодорожного транспорта под открытым небом, где научат кататься на дрезине, есть сыроварня Марии Коваль, где тоже можно заказать экскурсию.

Рыбинск

Не так давно в центре города все рекламные таблички заменили в стиле дореволюционных, что придаёт городу изюминку и особую атмосферу.

Осмотр города проще всего начинать прямо с железнодорожного вокзала, особенно, если вы прибудете в Рыбинск на поезде. Вокзал несколько лет назад восстановили, постаравшись вернуть ему изначальный облик. Недалеко от железнодорожного вокзала находится польский костёл — необычайно красивое здание, построенное больше ста лет назад, с двумя высокими колокольнями.



Фото: Ольга Прохорова

Один из самых интересных музеев находится в посёлке ГЭС — музей советской эпохи. Удивительно то, что это клуб, и работает он как клуб, но при этом там сохранена советская атмосфера: кинозал со старыми откидывающимися скрипучими креслами, кабинет начальника, коммунальная квартира.

Мышкин

