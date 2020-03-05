Берегите ноги и авто: целый район в Ярославле остался без света

В Ярославле сегодня, 5 марта, бушует непогода. Из-за этого целый район города остался без света. Обеспокоенные жители Дзержинского района рассказали, что сейчас там на дорогах очень опасно, так как почти везде погасли фонари.



— Повсюду темнота, — рассказывает житель Брагино. — Ехал по Суринскому — темно, также на Труфанова. На мосту реально страшно, там ведь яма на яме.



В единой дежурной диспетчерской службе Ярославля рассказали, что такая ситуация возникла из-за порывистого ветра.



— Аварийная ситуация из-за ветра, — пояснили в единой дежурной диспетчерской службе. — Света нет на улицах, расположенных в шахматном порядке. Сейчас на место выехали работники, как выяснят, что именно не так, устранят неполадки и дадут свет.

