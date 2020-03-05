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Берегите ноги и авто: целый район в Ярославле остался без света

На город обрушился порывистый ветер

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Из-за темноты в Брагино сейчас опасно передвигаться&nbsp;

Из-за темноты в Брагино сейчас опасно передвигаться 

В Ярославле сегодня, 5 марта, бушует непогода. Из-за этого целый район города остался без света. Обеспокоенные жители Дзержинского района рассказали, что сейчас там на дорогах очень опасно, так как почти везде погасли фонари.

— Повсюду темнота, — рассказывает житель Брагино. — Ехал по Суринскому — темно, также на Труфанова. На мосту реально страшно, там ведь яма на яме.

В единой дежурной диспетчерской службе Ярославля рассказали, что такая ситуация возникла из-за порывистого ветра.

— Аварийная ситуация из-за ветра, — пояснили в единой дежурной диспетчерской службе. — Света нет на улицах, расположенных в шахматном порядке. Сейчас на место выехали работники, как выяснят, что именно не так, устранят неполадки и дадут свет.

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Брагино без светааварийная ситуация
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
5 мар 2020 в 21:46

"Повсюду темнота, — рассказывает житель Брагино. — Ехал по Суринскому — темно, также на Труфанова. На мосту реально страшно, там ведь яма на яме."
Фары не работают что ли? Стоныги хреновы, за городом то как без освещения ездите?!

Гость
5 мар 2020 в 23:23

И ветер то небольшой , а у электриков снова обрывы ?! Если бы делали изначально качественно - никаких бы проблем не было

ваш господин
5 мар 2020 в 21:38

и берегите кошельки , хотя это бесполезно 😁