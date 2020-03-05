Можно смотреть вечно: в соцсетях обсуждают видео с трактором, который разгребает лужу

В паблик «Подслушано» в Ярославле выложили видео, на котором трактор безмятежно убирает воду из лужи. Ну или, скорее, безрезультатно вычерпывает её. В подписи к видео значится, что такая уборка прошла на проезде Подвойского.



— Вместо того, чтоб отремонтировать дорогу (ямы здесь глубиной чуть ли не по колено), они гоняют воду. Смысла в этом нет: яма находится под горкой, — прокомментировал автор видео.



Под постом ярославцы писали, что подобную картину уже наблюдали у себя во дворах.



— У нас та же самая история. Наблюдаем постоянно: лужа на шесть подъездов, а они разгоняют трактором её, — сообщает Катерина Соловьева.



— На Кавказской, 23 и 23 «А» трактор гоняет воду почти каждый день. Яма становится ещё больше! — негодует Наталья Грищенко.



76.RU обратился за разъяснением в мэрию Ярославля. Последовал ответ:

— За дом №1 на проезде Подвойского и близлежащую территорию в ответе управляющая компания «Управдом Фрунзенского района». В территориальной администрации пока информации о подобных работах нет. Будет проведена проверка.

