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Можно смотреть вечно: в соцсетях обсуждают видео с трактором, который разгребает лужу

Мэрия Ярославля проверит информацию о странной уборке

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Во-первых, это красиво

Во-первых, это красиво

В паблик «Подслушано» в Ярославле выложили видео, на котором трактор безмятежно убирает воду из лужи. Ну или, скорее, безрезультатно вычерпывает её. В подписи к видео значится, что такая уборка прошла на проезде Подвойского.


— Вместо того, чтоб отремонтировать дорогу (ямы здесь глубиной чуть ли не по колено), они гоняют воду. Смысла в этом нет: яма находится под горкой, — прокомментировал автор видео.

Под постом ярославцы писали, что подобную картину уже наблюдали у себя во дворах.

— У нас та же самая история. Наблюдаем постоянно: лужа на шесть подъездов, а они разгоняют трактором её, — сообщает Катерина Соловьева.

— На Кавказской, 23 и 23 «А» трактор гоняет воду почти каждый день. Яма становится ещё больше! — негодует Наталья Грищенко.

76.RU обратился за разъяснением в мэрию Ярославля. Последовал ответ:
— За дом №1 на проезде Подвойского и близлежащую территорию в ответе управляющая компания «Управдом Фрунзенского района». В территориальной администрации пока информации о подобных работах нет. Будет проведена проверка.

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тракторуборка улиц
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КОММЕНТАРИИ (2)

5 мар 2020 в 18:59

Видимо работа трактора дешевле тонны крошки ...

СВА
5 мар 2020 в 18:56

Квинтэссенция всей работы мэрии. Да и не только