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Оцепили дорогу, стреляли: толпа силовиков в бронежилетах испугала ярославцев

Утром оперативники полиции и ФСБ оцепили ТЭЦ на Полушкиной Роще

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Полицейские в касках смутили ярославцев утром

Полицейские в касках смутили ярославцев утром

Сегодня утром на улице Полушкина Роща в Ярославле было много полицейских. Причём сотрудники были одеты по полной форме: в касках, бронежилетах, с оружием в руках. Многих ярославцев это смутило.

— Что случилось? Куча ментов, — писали в соцсетях.

Это были крупные учения сразу нескольких ведомств: УМВД, УФСБ, МЧС и Росгвардии по Ярославской области у первой ТЭЦ-1 компании «ТГК-2».

— Согласно замыслу, административное здание предприятия было захвачено вооруженными людьми, а на парковке у проходной был обнаружен автомобиль оборудованный взрывным устройством. При этом преступники выдвинули ряд требований, угрожая проведением террористического акта, что по плану учений послужило основанием для проведения контртеррористической операции, — рассказали в оперативном штабе во главе с начальником УФСБ по Ярославской области.

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ученияУМВДУФСБ России по Ярославской области
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КОММЕНТАРИИ (7)

гость
5 мар 2020 в 16:03

ну так "испугать ярославцев" и есть основная цель сих маневров...
должны ярославцы боятся...
а то, вдруг, страх потеряют да на улицы выйдут против мэра и губернатора выступать...
нельзя...
страх, должен быть, в душах рабов...
а, инче, не рабы они...

ваш господин
5 мар 2020 в 15:47

то здание уже давно захвачено , а они еще только спохватились и тренируются 😁

Гость
5 мар 2020 в 15:47

ну ваще