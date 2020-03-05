Оцепили дорогу, стреляли: толпа силовиков в бронежилетах испугала ярославцев

Сегодня утром на улице Полушкина Роща в Ярославле было много полицейских. Причём сотрудники были одеты по полной форме: в касках, бронежилетах, с оружием в руках. Многих ярославцев это смутило.

— Что случилось? Куча ментов, — писали в соцсетях.

Это были крупные учения сразу нескольких ведомств: УМВД, УФСБ, МЧС и Росгвардии по Ярославской области у первой ТЭЦ-1 компании «ТГК-2».



— Согласно замыслу, административное здание предприятия было захвачено вооруженными людьми, а на парковке у проходной был обнаружен автомобиль оборудованный взрывным устройством. При этом преступники выдвинули ряд требований, угрожая проведением террористического акта, что по плану учений послужило основанием для проведения контртеррористической операции, — рассказали в оперативном штабе во главе с начальником УФСБ по Ярославской области.