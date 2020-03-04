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Город Бунт против ЦБК

Глава Минприроды России выступил против строительства ЦБК у Рыбинского водохранилища

Он предложил поискать для комбината другое место

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Глава Минприроды России выступил против строительства ЦБК у Рыбинского водохранилища

Глава Минприроды России выступил против строительства ЦБК у Рыбинского водохранилища

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин выступил против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище у границы Вологодской и Ярославской областей. Об этом он заявил 4 марта на встрече с журналистами. По мнению министра, это противоречит целям федерального проекта «Оздоровление Волги».

— Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище точно не попадает в наши показатели по очистке Волги. Это лишняя нагрузка на реку, которую мы должны разгрузить. О какой нагрузке может идти речь? — приводит слова Кобылкина информационный портал «Будущее России. Национальные проекты».

По мнению федерального чиновника, для строительства комбината надо искать другое место — возможно, севернее Вологодской области.

— Люди в Ярославской области почти все против строительства, люди этим водохранилищем живут, там и так уровень воды очень низкий, но рыба-то еще осталась, — отметил Кобылкин.

Напомним, ЦБК хотят построить на реке Суде рядом с Рыбинским водохранилищем в Вологодской области. Власти региона поддерживают проект, а вот руководство Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым заняло противоположную позицию, так как есть мнение, что предприятие нанесет урон экологии Волги.

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ЦБКДмитрий Кобылкин
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
5 мар 2020 в 01:27

Где эта долбанная Единая Россия? А? Попрятались депутатишки,только пенсии у народа воровать можете?

Северянин
4 мар 2020 в 18:57

ЦБК это жесть

ваш господин
4 мар 2020 в 18:31

да как же так то ? выдержит она , как есть выдержит. вы только прикажите😁