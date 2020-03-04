Глава Минприроды России выступил против строительства ЦБК у Рыбинского водохранилища

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин выступил против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище у границы Вологодской и Ярославской областей. Об этом он заявил 4 марта на встрече с журналистами. По мнению министра, это противоречит целям федерального проекта «Оздоровление Волги».



— Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище точно не попадает в наши показатели по очистке Волги. Это лишняя нагрузка на реку, которую мы должны разгрузить. О какой нагрузке может идти речь? — приводит слова Кобылкина информационный портал «Будущее России. Национальные проекты».

