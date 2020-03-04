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Город

Сотни молодых семей вылетят из очереди на получение жилья: реальная статистика программы

Десятки семей подписывают обращение к Путину, боясь не дождаться помощи

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Получить сертификат на жильё по программе смогут единицы&nbsp;

Получить сертификат на жильё по программе смогут единицы 

В Ярославле озвучили печальную статистику работы муниципальной программы «Жильё для молодой семьи». Эта программа — возможность для семей получить жилищный сертификат на покупку новой квартиры или дома. Но стать её участниками могут только семьи, в которых обоим родителям не больше 35 лет, и если они действительно нуждаются в большем количестве квадратных метров.

Участников программы много, а денег в ней — не очень. Многие семьи ждут в очереди по восемь лет, а потом просто вылетают из программы. Одной из причин слишком долгой очереди оказалось то, что сертификаты получают в первую очередь многодетные семьи. Поэтому остальные решили объединиться и написать обращение Путину с просьбой увеличить федеральное финансирование программы.

Проблему стали освещать в СМИ, и на неё обратили внимание депутаты муниципалитета — вопрос об этом обсудили на заседании 4 марта.

— В этом году 150 семей могут быть исключены по достижению 36 лет, — рассказал начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. — Еще примерно столько же по всей области.

— Сколько надо средств, чтобы эти семьи не были исключены? — поинтересовались депутаты.

— Средний размер субсидии — 1,068 миллиона рублей, то есть фактически 150 с небольшим миллионов рублей. В этом году федеральное финансирование уже утверждено. Если мы говорим про 2021 год, то здесь мы можем претендовать на дополнительное федеральное финансирование, — ответил Захар Кармалита.

Но не все депутаты согласились, что просить денег у федерального бюджета — правильный путь.

— 150 семей выбивает, а 300 вступает — это удавка у нас на шее. Надо принципиально менять это, — высказался Сергей Смоленский.

Единственное решение, которое уже было принято мэрией города, это закрепить в программе 30% сертификатов в год не для многодетных семей. Так очередь будет двигаться чуть быстрее.

Сколько сертификатов уже выдали по программе:

  • 2013 год — 148 сертификатов;
  • 2014 год — 192 сертификата;
  • 2015 год — 165 сертификатов;
  • 2016 год — 95 сертификатов;
  • 2017 год — 148 сертификатов;
  • 2018 год — 131 сертификат;
  • 2019 год — 44 сертификата (по плану программы изначально было 148 сертификатов);
  • 2020 год — план на 84 сертификата.

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жилищный вопросМолодая семья
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
4 мар 2020 в 19:13

а миллионы предпенсионеров не доживут до своей пенсии . и пока я перезидент - ентого не случится и отнеситесь к этому с пониманием 😁

den
4 мар 2020 в 22:22

и правильно..

Гость
4 мар 2020 в 21:35

вылетят и вылетят, халявщики. пусть идут в банк за ипотекой.