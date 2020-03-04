Сотни молодых семей вылетят из очереди на получение жилья: реальная статистика программы

В Ярославле озвучили печальную статистику работы муниципальной программы «Жильё для молодой семьи». Эта программа — возможность для семей получить жилищный сертификат на покупку новой квартиры или дома. Но стать её участниками могут только семьи, в которых обоим родителям не больше 35 лет, и если они действительно нуждаются в большем количестве квадратных метров.
Участников программы много, а денег в ней — не очень. Многие семьи ждут в очереди по восемь лет, а потом просто вылетают из программы. Одной из причин слишком долгой очереди оказалось то, что сертификаты получают в первую очередь многодетные семьи. Поэтому остальные решили объединиться и написать обращение Путину с просьбой увеличить федеральное финансирование программы.
Проблему стали освещать в СМИ, и на неё обратили внимание депутаты муниципалитета — вопрос об этом обсудили на заседании 4 марта.
— В этом году 150 семей могут быть исключены по достижению 36 лет, — рассказал начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита. — Еще примерно столько же по всей области.
— Сколько надо средств, чтобы эти семьи не были исключены? — поинтересовались депутаты.
— Средний размер субсидии — 1,068 миллиона рублей, то есть фактически 150 с небольшим миллионов рублей. В этом году федеральное финансирование уже утверждено. Если мы говорим про 2021 год, то здесь мы можем претендовать на дополнительное федеральное финансирование, — ответил Захар Кармалита.
Но не все депутаты согласились, что просить денег у федерального бюджета — правильный путь.
— 150 семей выбивает, а 300 вступает — это удавка у нас на шее. Надо принципиально менять это, — высказался Сергей Смоленский.
Единственное решение, которое уже было принято мэрией города, это закрепить в программе 30% сертификатов в год не для многодетных семей. Так очередь будет двигаться чуть быстрее.
Сколько сертификатов уже выдали по программе:
- 2013 год — 148 сертификатов;
- 2014 год — 192 сертификата;
- 2015 год — 165 сертификатов;
- 2016 год — 95 сертификатов;
- 2017 год — 148 сертификатов;
- 2018 год — 131 сертификат;
- 2019 год — 44 сертификата (по плану программы изначально было 148 сертификатов);
- 2020 год — план на 84 сертификата.