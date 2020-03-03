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Мама любила деньги больше, чем ребёнка: жительница Рыбинска задолжала малышу миллион

И отдала долг, только испугавшись, что лишится квартиры

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Отношения с собственным ребенком женщине пришлось выяснять через судебных приставов

Отношения с собственным ребенком женщине пришлось выяснять через судебных приставов

В Ярославской области маму заставили оплатить миллионный долг перед её же собственным ребёнком.

Жительница Рыбинска по суду обязана была платить алименты малышу. Но делать этого она не собиралась. При этом жила, не стесняя себя.

— Должница в течение продолжительного времени недобросовестно исполняла свои родительские обязанности, судебное решение о выплате алиментов игнорировала. В результате задолженность составила более 1 миллиона рублей, — уточнили в службе судебных приставов.

Пришлось пойти на крайние меры.

— Решающим же аргументом, побудившим должницу погасить алиментный долг, стал запрет на проведение любых регистрационных действий с квартирой, принадлежащей ей, — придумали выход приставы.

И когда стало понятно, что квартиру не продать, мама всё же погасила долг перед ребёнком.

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приставыалименты
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
3 мар 2020 в 22:41

Вам в комментах кучу советов дали. А вы их засухарили.И удалили.