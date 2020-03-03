Мама любила деньги больше, чем ребёнка: жительница Рыбинска задолжала малышу миллион

В Ярославской области маму заставили оплатить миллионный долг перед её же собственным ребёнком.

Жительница Рыбинска по суду обязана была платить алименты малышу. Но делать этого она не собиралась. При этом жила, не стесняя себя.

— Должница в течение продолжительного времени недобросовестно исполняла свои родительские обязанности, судебное решение о выплате алиментов игнорировала. В результате задолженность составила более 1 миллиона рублей, — уточнили в службе судебных приставов.

Пришлось пойти на крайние меры.