В Ярославле предложили назвать крупный проспект улицей Немцова

Федеральный политик Николай Рыбаков обратился к властям сразу пяти городов, предложив назвать в них улицы именем Бориса Немцова.

В частности, он предложил пожертвовать улицами, проспектами и площадями Ленина, заменив их названия на Немцова в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и в Сочи. А Москворецкий мост в столице, где был убит один из самых известных политиков нового времени, назвать мостом Немцова.

— Немцов был вице-премьером российского правительства, он внес значительный вклад в процесс формирования и развития институтов государства в нашей стране, а также играл заметную роль в политической жизни России, — написал Николай Рыбаков. — Борис Немцов посвятил свою жизнь России и погиб. Однако память о нем пока увековечена только за рубежом — в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и вот недавно в Праге. Мы считаем, что это несправедливо, и предлагаем властям пяти городов, с которыми связана жизнь Немцова, исправить эту ошибку. Это может быть сделано за счет многочисленных улиц Ленина и других большевистских деятелей, которым не должно быть места в топонимике российских городов.