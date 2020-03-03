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В Ярославле предложили назвать крупный проспект улицей Немцова

Так хотят увековечить память политика

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Последняя официальная должность Бориса Немцова — депутат Ярославской областной думы

Последняя официальная должность Бориса Немцова — депутат Ярославской областной думы

Федеральный политик Николай Рыбаков обратился к властям сразу пяти городов, предложив назвать в них улицы именем Бориса Немцова.

В частности, он предложил пожертвовать улицами, проспектами и площадями Ленина, заменив их названия на Немцова в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и в Сочи. А Москворецкий мост в столице, где был убит один из самых известных политиков нового времени, назвать мостом Немцова.

— Немцов был вице-премьером российского правительства, он внес значительный вклад в процесс формирования и развития институтов государства в нашей стране, а также играл заметную роль в политической жизни России, — написал Николай Рыбаков. — Борис Немцов посвятил свою жизнь России и погиб. Однако память о нем пока увековечена только за рубежом — в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и вот недавно в Праге. Мы считаем, что это несправедливо, и предлагаем властям пяти городов, с которыми связана жизнь Немцова, исправить эту ошибку. Это может быть сделано за счет многочисленных улиц Ленина и других большевистских деятелей, которым не должно быть места в топонимике российских городов.

Напомним, Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. Последним его официальным местом работы была Ярославская областная дума. В качестве депутата он не раз поднимал острые темы в Ярославской области, а свою депутатскую зарплату отдавал на благоустройство дворов. Но после его гибели власти города несколько лет не согласовывали памятную табличку на доме в Ярославле, где Немцов купил квартиру.

Стоит переименовывать проспект?

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    Борис Немцовпамять
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    КОММЕНТАРИИ (61)

    гость
    3 мар 2020 в 17:13

    Ленина на Немцова ? 😁 Согласен, что Немцов кое-что сделал для Ярославля, разворошив фармамафию. Может быть бы и больше сделал бы, если бы не убрали. Во всем остальном его не поддерживал. Никакой он не герой и не "великий политик". Рыбаков, будьте реалистом, не живите иллюзиями. Мемориальной доски достаточно !

    гость
    3 мар 2020 в 18:27

    Пусть свою партию переименовывают, а улицы города
    оставьте в покое

    Гость
    3 мар 2020 в 17:52

    Очень печально что подобная инициатива исходит не от правительства Ярославской области или города. Немцов был честным и порядочным человеком за что и поплатился жизнью.