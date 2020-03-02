Разбил машину, чтобы не забрали: ярославна пряталась от приставов в квартире и скрывала авто

В Ярославле мужчина разбил авто жены, чтобы его не забрали приставы. Дело в том, что женщина задолжала 70 тысяч рублей пострадавшей в ДТП, но деньги отдавать не торопилась. Ярославна пряталась от судебных приставов, не открывала им двери, когда те звонили ей в квартиру. Не раз высылали девушке и извещения с предупреждениями, на которые не было никакой реакции. Женщина, скорее всего, думала, что сможет бегать от приставов до тех пор, пока о ней не забудут, ведь машину она прятала, а двери квартиры незнакомым не открывала, но в ее плане нашли брешь.

Девушка работает мастером маникюра, поэтому одной из сотрудниц было не сложно позвонить с неизвестного номера и записаться на прием. Когда подошла дата записи, перед мастером оказался не клиент, а приставы, она не растерялась и позвонила мужу. Мужчина стал действовать решительно.



— Муж должницы заблокировал доступ к автомобилю неплательщицы своей машиной. При этом он преднамеренно разбил бампер ее автомобиля, создав умышленное ДТП, — рассказали в УФССП по Ярославской области.



Однако это не спасло ни должницу, ни ее автомобиль, который угнали на специализированную стоянку. Чтобы вернуть машину, женщине нужно в течение десяти дней оплатить долг.

