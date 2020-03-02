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Может означать застройку: в центре Ярославля хотят перекроить троллейбусное кольцо

Мэрия разрешила частному бизнесмену нарисовать свою схему на улице Советской

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Речь идёт о планировании на участке разворотного кольца троллейбусов и автобусов&nbsp;

Речь идёт о планировании на участке разворотного кольца троллейбусов и автобусов 

В центре Ярославля отдадут под планировку частному бизнесмену территорию конечной автобусов и троллейбусов на Советской улице. Это разворотное кольцо у Шинного завода.

— Подготовить проект планировки территории по улице Советской (в районе дома № 80) в Ленинском районе города Ярославля, — говорится в постановлении мэрии №168 за подписью главы города Владимира Волкова.

С предложением создать проект планировки для этой зоны в администрацию города обратился предприниматель Михаил Соловцов. Он является учредителем управляющей компании «Омега», которая занимается покупкой и продажей собственного и недвижимого имущества. Также за ним числится несколько компаний, занимающихся арендой и управлением имуществом.

Вот эту территорию отдали под планировку

Проект планировки территории сам по себе не означает застройку. Любой желающий может предложить мэрии Ярославля распланировать разные территории. Однако, как правило, в таких проектах устанавливаются зоны размещения объектов, в том числе объектов, строительство которых может быть разрешено. Проект планировки территории необходим также для того, чтобы определить инвестиционную привлекательность территории. Обычно такой проект разрабатывается вместе с межеванием (установлением границ внутри территории).

В настоящее время, согласно данным публичной кадастровой карты, этот участок земли может использоваться только под дорогу.

Сейчас на площади расположены конечные остановки троллейбусов и автобусов, следующих до Шинного завода&nbsp;

Сейчас на площади расположены конечные остановки троллейбусов и автобусов, следующих до Шинного завода 

С начала года сразу на нескольких привлекательных участках в центре города начались работы по межеванию: на площади Волкова, в «золотом квадрате».

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планировка территории
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
2 мар 2020 в 20:28

Да, от красивейшего некогда города практически ничего не осталось

Гость
2 мар 2020 в 18:19

Осталось отозвать маршрут №9 убыточным и дело в наличии кармана. Как задолбала эта пришлая компашка. Когда же вас сошлют?

Гость
2 мар 2020 в 18:03

Люди возмущаются, а кое-то продолжает свое грязное дело по уничтожению троллейбусной сети в городе Ярославль.