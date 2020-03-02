Может означать застройку: в центре Ярославля хотят перекроить троллейбусное кольцо

В центре Ярославля отдадут под планировку частному бизнесмену территорию конечной автобусов и троллейбусов на Советской улице. Это разворотное кольцо у Шинного завода.
— Подготовить проект планировки территории по улице Советской (в районе дома № 80) в Ленинском районе города Ярославля, — говорится в постановлении мэрии №168 за подписью главы города Владимира Волкова.
С предложением создать проект планировки для этой зоны в администрацию города обратился предприниматель Михаил Соловцов. Он является учредителем управляющей компании «Омега», которая занимается покупкой и продажей собственного и недвижимого имущества. Также за ним числится несколько компаний, занимающихся арендой и управлением имуществом.
Вот эту территорию отдали под планировку
Проект планировки территории сам по себе не означает застройку. Любой желающий может предложить мэрии Ярославля распланировать разные территории. Однако, как правило, в таких проектах устанавливаются зоны размещения объектов, в том числе объектов, строительство которых может быть разрешено. Проект планировки территории необходим также для того, чтобы определить инвестиционную привлекательность территории. Обычно такой проект разрабатывается вместе с межеванием (установлением границ внутри территории).
В настоящее время, согласно данным публичной кадастровой карты, этот участок земли может использоваться только под дорогу.
С начала года сразу на нескольких привлекательных участках в центре города начались работы по межеванию: на площади Волкова, в «золотом квадрате».