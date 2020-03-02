Может означать застройку: в центре Ярославля хотят перекроить троллейбусное кольцо

Речь идёт о планировании на участке разворотного кольца троллейбусов и автобусов

В центре Ярославля отдадут под планировку частному бизнесмену территорию конечной автобусов и троллейбусов на Советской улице. Это разворотное кольцо у Шинного завода.

— Подготовить проект планировки территории по улице Советской (в районе дома № 80) в Ленинском районе города Ярославля, — говорится в постановлении мэрии №168 за подписью главы города Владимира Волкова.

С предложением создать проект планировки для этой зоны в администрацию города обратился предприниматель Михаил Соловцов. Он является учредителем управляющей компании «Омега», которая занимается покупкой и продажей собственного и недвижимого имущества. Также за ним числится несколько компаний, занимающихся арендой и управлением имуществом.