Это читала вся страна: топ новостей из Ярославской области за минувшие выходные

1
Ярославец принял роды у жены в машине
Несите этому парню медаль «Отец года». Ярославец Илья Кузьмин рванул в роддом, когда жена начала рожать. В погоню за ним помчались полицейские. Это был экшен, конечно! Как всё было и о чем Илья думал, удирая от погони, читайте в нашем материале.
2
Продавала воздух вместо путёвок
Больше десятка жителей Ярославской области стали жертвами лжетурагента. Девушка придумала схему, по которой обогатилась, по предварительным подсчетам, на миллион. А обманутые клиенты ее еще и жалели.
3
Строят новый спорткомплекс с бассейном
В Брагино на пересечении улиц Панина и Труфанова возводят что-то масштабное. Вывесок на заборе нет. Мы узнали, что это за здание. И попутно выяснили, что строится оно без разрешения.
4
Отгуляли Масленицу
На Масленицу сегодня ярославцы приходили со своими блинами. Видимо, так выгоднее. Наш фотограф Саша Савельева сделала отличный фоторепортаж о том, что вы пропустили, если не поехали гулять на праздник.
5
Намотался на дерево
Кадры этого ДТП пугают: кажется, что после этого никто не выжил. «Семёрка» намоталась на дерево, но все выжили.
6
Рассказала правду о «Модном приговоре»
Участница программы «Модный приговор» рассказала, что ее выпустили в эфир в домашней одежде намеренно. Екатерина считает, что с ее образом и до преображения всё было в порядке, а вот решения стилистов только состарили ее. Откровенный рассказ жительницы Рыбинска.