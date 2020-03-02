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Город Обзор

Это читала вся страна: топ новостей из Ярославской области за минувшие выходные

Всё интересное, что вы могли пропустить

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За два дня выходных произошло немало интересных событий. Если вы так здорово отдыхали, что пропустили все новости, то эта рубрика для вас: что случилось в Ярославле и области за последние дни.

1

Ярославец принял роды у жены в машине

Ярославец Илья Кузьмин принял роды у жены прямо в машине

Ярославец Илья Кузьмин принял роды у жены прямо в машине

Несите этому парню медаль «Отец года». Ярославец Илья Кузьмин рванул в роддом, когда жена начала рожать. В погоню за ним помчались полицейские. Это был экшен, конечно! Как всё было и о чем Илья думал, удирая от погони, читайте в нашем материале.

2

Продавала воздух вместо путёвок

Лжетурагент прикрывалась именем известного агентства

Лжетурагент прикрывалась именем известного агентства

Больше десятка жителей Ярославской области стали жертвами лжетурагента. Девушка придумала схему, по которой обогатилась, по предварительным подсчетам, на миллион. А обманутые клиенты ее еще и жалели.

3

Строят новый спорткомплекс с бассейном

Стройка идёт бодрыми темпами

Стройка идёт бодрыми темпами

В Брагино на пересечении улиц Панина и Труфанова возводят что-то масштабное. Вывесок на заборе нет. Мы узнали, что это за здание. И попутно выяснили, что строится оно без разрешения.

4

Отгуляли Масленицу

Масленицу сжигали на Даманском

Масленицу сжигали на Даманском

На Масленицу сегодня ярославцы приходили со своими блинами. Видимо, так выгоднее. Наш фотограф Саша Савельева сделала отличный фоторепортаж о том, что вы пропустили, если не поехали гулять на праздник.

5

Намотался на дерево

Место аварии на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной

Место аварии на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Индустриальной

Кадры этого ДТП пугают: кажется, что после этого никто не выжил. «Семёрка» намоталась на дерево, но все выжили.

6

Рассказала правду о «Модном приговоре»

Екатерина хочет вернуть ту прическу, которая была до программы

Екатерина хочет вернуть ту прическу, которая была до программы

Участница программы «Модный приговор» рассказала, что ее выпустили в эфир в домашней одежде намеренно. Екатерина считает, что с ее образом и до преображения всё было в порядке, а вот решения стилистов только состарили ее. Откровенный рассказ жительницы Рыбинска.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
2 мар 2020 в 09:59

Не льстите себе, вся страна это не читала.

гость
2 мар 2020 в 09:00

А как 14 летняя школьница сломала на Перекопе ребро мужику,и избила девочек до сотрясения мозга,это разве не новость???