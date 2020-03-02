Это читала вся страна: топ новостей из Ярославской области за минувшие выходные

Несите этому парню медаль «Отец года». Ярославец Илья Кузьмин рванул в роддом, когда жена начала рожать. В погоню за ним помчались полицейские. Это был экшен, конечно! Как всё было и о чем Илья думал, удирая от погони, читайте в нашем материале.

