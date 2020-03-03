Кожаные диваны ставят прямо во дворе: как живёт деревня, спрятавшаяся в черте города

Если повернуть в конце Республиканского проезда направо и проехать через железную дорогу, то можно оказаться на пятачке, где расположились несколько маленьких улочек. Все они Пятовские. Здесь доживают свой век старые домишки. Многие заброшены, на месте снесенных строят новые небольшие домики. Есть и несколько весьма больших и солидных. Вроде бы всё в черте города, а будто отдельная деревня. Уголок, который отгорожен от Пятерки путями. Погуляем сегодня здесь.