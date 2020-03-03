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Город Ну и дыра! Фоторепортаж

Кожаные диваны ставят прямо во дворе: как живёт деревня, спрятавшаяся в черте города

Большой фоторепортаж из неприметного и необычного уголка Ярославля

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Здесь продаётся много участков

Здесь продаётся много участков

Если повернуть в конце Республиканского проезда направо и проехать через железную дорогу, то можно оказаться на пятачке, где расположились несколько маленьких улочек. Все они Пятовские. Здесь доживают свой век старые домишки. Многие заброшены, на месте снесенных строят новые небольшие домики. Есть и несколько весьма больших и солидных. Вроде бы всё в черте города, а будто отдельная деревня. Уголок, который отгорожен от Пятерки путями. Погуляем сегодня здесь.

«Уют» заброшенного двора

«Уют» заброшенного двора

Весенний сарай

Весенний сарай

Заборы здесь высокие

Заборы здесь высокие

Наверняка здесь скоро построят что-то новое

Наверняка здесь скоро построят что-то новое

Деревенский колорит

Деревенский колорит

Разные взгляды на благоустройство

Разные взгляды на благоустройство

Дом с двухэтажной крышей

Дом с двухэтажной крышей

Почти в каждом дворе — собака

Почти в каждом дворе — собака

Как вам забор на балконе?

Как вам забор на балконе?

Остатки жизни

Остатки жизни

Сразу видно, что этот домик хозяева любят

Сразу видно, что этот домик хозяева любят

Мистер Зло на заборе

Мистер Зло на заборе

А на дороге мисс Неженка

А на дороге мисс Неженка

Пристроим к старому новое

Пристроим к старому новое

Колорит в деталях

Колорит в деталях

У кого-то здесь просто дача

У кого-то здесь просто дача

Патриотизм присутствует

Патриотизм присутствует

Яркое пятно можно найти и в сером заборе

Яркое пятно можно найти и в сером заборе

Серый март висит над нашей крышей

Серый март висит над нашей крышей

Укрепление окон

Укрепление окон

Оттенки нынешнего марта

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Чтобы выехать в город, надо преодолеть переезд

Чтобы выехать в город, надо преодолеть переезд

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Ну и дыраНедвижимость в Ярославле
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
3 мар 2020 в 08:56

Савельева все по Данилову тоскует.

Гость
3 мар 2020 в 09:21

Красота!

чпоньк
3 мар 2020 в 07:16

что-то не увидел больших и солидных домов в этом днище