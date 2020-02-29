Переворошили всё сено и проверили корм: в школу олимпийского резерва в Ярославле нагрянула проверка

В Ярославле уже не раз появлялась петиция с требованием проверить конноспортивную школу № 21. Петицию дважды создала Наталья Мишина. В своем первом обращении женщина рассказывала, что лошади умирают из-за того, что их кормят гнилым сеном и плохим кормом. Ярославцы отреагировали на петицию и начали ее подписывать. Скандал не прошел и мимо мэра, поэтому Владимир Волков выехал в школу и лично проверил сено.
Прошла неделя с момента инцидента. На днях появилось вторая петиция, в которой о смерти животных не было ни слова, но рассказы об ужасном содержании никуда не делись. Чтобы узнать, как и чем кормят лошадей, собралась целая комиссия, в которую вошли специалисты мэрии, депутаты, общественники, родители учеников школы. Также власти рассказали, что даже пытались включить в комиссию автора петиции, но тот не принял предложение. Комиссия навестила лошадей в конноспортивной школе олимпийского резерва № 21 в пятницу, 28 февраля.
— После сообщений о ненадлежащем уходе и содержании животных нам было дано поручение изучить все документы, подтверждающие качество закупаемых кормов. Также комиссия проверила состояние кормовой базы, административно-технические помещения, где содержатся лошади. Факты не подтвердились, — рассказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Алексей Чикин.
В пресс-службе школы сообщили, что сейчас там проходят соревнования. Власти отметили, что даже сам статус школы олимпийского резерва говорит о гуманном отношении к лошади. Если бы лошади содержались в плохих условиях, к соревнованиям спортсменов школы просто не допустили бы.
Зоозащитники, которые приняли участие в проверке школы, особое внимание уделили тому, на что были жалобы, — качеству кормов.
— За животными осуществляется постоянный контроль, доставляется качественное питание. Сено сухое, чистое, очень качественное. Самое интересное, что ни в конюшнях, ни в манеже нет специфического запаха. Это лучше всего говорит о качестве содержания лошадей. Моя оценка — идеально! — отметила директор благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.
Все лошади, которые содержатся в школе, по мнению комиссии, находятся в полной безопасности.