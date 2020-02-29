Переворошили всё сено и проверили корм: в школу олимпийского резерва в Ярославле нагрянула проверка

В Ярославле уже не раз появлялась петиция с требованием проверить конноспортивную школу № 21. Петицию дважды создала Наталья Мишина. В своем первом обращении женщина рассказывала, что лошади умирают из-за того, что их кормят гнилым сеном и плохим кормом. Ярославцы отреагировали на петицию и начали ее подписывать. Скандал не прошел и мимо мэра, поэтому Владимир Волков выехал в школу и лично проверил сено.

Прошла неделя с момента инцидента. На днях появилось вторая петиция, в которой о смерти животных не было ни слова, но рассказы об ужасном содержании никуда не делись. Чтобы узнать, как и чем кормят лошадей, собралась целая комиссия, в которую вошли специалисты мэрии, депутаты, общественники, родители учеников школы. Также власти рассказали, что даже пытались включить в комиссию автора петиции, но тот не принял предложение. Комиссия навестила лошадей в конноспортивной школе олимпийского резерва № 21 в пятницу, 28 февраля.

