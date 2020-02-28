Брали деньги за то, что должно быть бесплатным: ФАС вывела похоронщиков на чистую воду

В Ярославской области выявлены нарушения в похоронном деле

— Вопросы, связанные с организацией похоронного дела, относятся к полномочиям сельских поселений. И у каждого из них свой правовой акт, который регламентирует работу службы по вопросам похоронного дела, работу кладбищ, предоставление мест на кладбищах. Сейчас каждое поселение направило нам свои документы. Уже выявлено несколько нарушений, — рассказала 28 февраля заместитель руководителя Ярославского УФАС Елена Гудкевич.

Ярославское управление антимонопольной службы России сейчас проводит масштабную проверку документов, связанных с похоронным делом в регионе. Причиной для этого стали многочисленные жалобы.

К нарушениям, например, относятся факты, когда специализированная служба по вопросам похоронного дела берет на себя полномочия власти. Например, выдает какие-то справки, ведет книги учета захоронений, согласовывает захоронения на кладбищах для других похоронных компаний.



— Это ставит данную службу в преимущественное положение и является нарушением законодательства о защите конкуренции, — пояснила Елена Гудкевич.



Также у специалистов антимонопольной службы возникли вопросы к стоимости выдачи справок о захоронении. По мнению УФАС, такие документы вообще должны выдаваться бесплатно.



По итогам проверки УФАС направит чиновникам предупреждения с требованием исправить нарушения.



Напомним, на днях ярославцы сообщили, что на кладбище в Селифонтово провалились могилы. Власти пообещали исправить ситуацию.