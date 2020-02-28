28 февраля пятница
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.61
eur 71.65
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.61
eur 71.65

Все новости

Все новости
Город

Брали деньги за то, что должно быть бесплатным: ФАС вывела похоронщиков на чистую воду

В Ярославской области идет масштабная проверка документов у похоронных фирм

1 814
Обсудить

Поделиться

В Ярославской области выявлены нарушения в похоронном деле

В Ярославской области выявлены нарушения в похоронном деле

Ярославское управление антимонопольной службы России сейчас проводит масштабную проверку документов, связанных с похоронным делом в регионе. Причиной для этого стали многочисленные жалобы.

— Вопросы, связанные с организацией похоронного дела, относятся к полномочиям сельских поселений. И у каждого из них свой правовой акт, который регламентирует работу службы по вопросам похоронного дела, работу кладбищ, предоставление мест на кладбищах. Сейчас каждое поселение направило нам свои документы. Уже выявлено несколько нарушений, — рассказала 28 февраля заместитель руководителя Ярославского УФАС Елена Гудкевич.

К нарушениям, например, относятся факты, когда специализированная служба по вопросам похоронного дела берет на себя полномочия власти. Например, выдает какие-то справки, ведет книги учета захоронений, согласовывает захоронения на кладбищах для других похоронных компаний.

— Это ставит данную службу в преимущественное положение и является нарушением законодательства о защите конкуренции, — пояснила Елена Гудкевич.

Также у специалистов антимонопольной службы возникли вопросы к стоимости выдачи справок о захоронении. По мнению УФАС, такие документы вообще должны выдаваться бесплатно.

По итогам проверки УФАС направит чиновникам предупреждения с требованием исправить нарушения.

Напомним, на днях ярославцы сообщили, что на кладбище в Селифонтово провалились могилы. Власти пообещали исправить ситуацию.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

кладбищапохороныУФАСнарушения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!