Антимонопольщики вмешались в домофонную войну в Ярославле: итоги проверки

В антимонопольной службе Ярославской области рассказали об итогах проверки «домофонной войны», которая шла летом и осенью 2019 года в Дзержинском районе Ярославля. Тогда жителям прислали коммунальные квитанции от «ЯрОблЕИРЦ», в которых появилась новая строка — за обслуживание домофонов. Каждая квартира должна была за месяц заплатить 35 рублей компании «Безопасный город», хотя договоры у людей были заключены с другими компаниями.
— Нам поступило около 400 обращений о том, что организация неправомерно выставляет плату. В возбуждении антимонопольного дела было отказано, так как мы не установили признаков нарушения антимонопольного законодательства, — сообщила заместитель руководителя Ярославского УФАС России Светлана Лебедева.
Антимонопольщики пояснили, что в жалобах на «Безопасный город» указывалось на недобросовестность организации в конкурентной борьбе. Однако в УФАС посчитали, что это не так.
— Граждане знали, с кем у них заключен договор — с фирмой «Строймастер домофоны». Поэтому мы посчитали, что они не были введены в заблуждение. Более того, квитанции выставлял не «Безопасный город», а «ЯрОблЕИРЦ». То есть в действиях самого «Безопасного города» нарушений не было, — пояснила Светлана Лебедева.
Между тем компания «Строймастер домофоны» оспорила это решение в арбитражном суде. Окончательный вердикт еще не вынесен.