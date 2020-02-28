Антимонопольщики вмешались в домофонную войну в Ярославле: итоги проверки

Понесет ли кто-то наказание за то, что жителям выставили двойные счета, пока неясно

В антимонопольной службе Ярославской области рассказали об итогах проверки «домофонной войны», которая шла летом и осенью 2019 года в Дзержинском районе Ярославля. Тогда жителям прислали коммунальные квитанции от «ЯрОблЕИРЦ», в которых появилась новая строка — за обслуживание домофонов. Каждая квартира должна была за месяц заплатить 35 рублей компании «Безопасный город», хотя договоры у людей были заключены с другими компаниями.



— Нам поступило около 400 обращений о том, что организация неправомерно выставляет плату. В возбуждении антимонопольного дела было отказано, так как мы не установили признаков нарушения антимонопольного законодательства, — сообщила заместитель руководителя Ярославского УФАС России Светлана Лебедева.

