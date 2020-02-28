28 февраля пятница
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.61
eur 71.65
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.61
eur 71.65

Все новости

Все новости
Город

Антимонопольщики вмешались в домофонную войну в Ярославле: итоги проверки

В УФАС поступило 400 жалоб на двойные квитанции

461
3 Обсудить

Поделиться

Понесет ли кто-то наказание за то, что жителям выставили двойные счета, пока неясно

Понесет ли кто-то наказание за то, что жителям выставили двойные счета, пока неясно

В антимонопольной службе Ярославской области рассказали об итогах проверки «домофонной войны», которая шла летом и осенью 2019 года в Дзержинском районе Ярославля. Тогда жителям прислали коммунальные квитанции от «ЯрОблЕИРЦ», в которых появилась новая строка — за обслуживание домофонов. Каждая квартира должна была за месяц заплатить 35 рублей компании «Безопасный город», хотя договоры у людей были заключены с другими компаниями.

— Нам поступило около 400 обращений о том, что организация неправомерно выставляет плату. В возбуждении антимонопольного дела было отказано, так как мы не установили признаков нарушения антимонопольного законодательства, — сообщила заместитель руководителя Ярославского УФАС России Светлана Лебедева.

Антимонопольщики пояснили, что в жалобах на «Безопасный город» указывалось на недобросовестность организации в конкурентной борьбе. Однако в УФАС посчитали, что это не так.

— Граждане знали, с кем у них заключен договор — с фирмой «Строймастер домофоны». Поэтому мы посчитали, что они не были введены в заблуждение. Более того, квитанции выставлял не «Безопасный город», а «ЯрОблЕИРЦ». То есть в действиях самого «Безопасного города» нарушений не было, — пояснила Светлана Лебедева.

Между тем компания «Строймастер домофоны» оспорила это решение в арбитражном суде. Окончательный вердикт еще не вынесен.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

домофоныУФАС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Ципочкин
28 фев 2020 в 14:29

Нет у Стоймастера никаких договоров просто так гребут бабки

никогда такого не было и вот опять
28 фев 2020 в 14:13

действительно, что тут такого..