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«Иначе не выжить»: реакция ярославцев на колонку продавца супермаркета о воровстве

Что толкает людей на то, чтобы утащить товар с полки

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Не все могут удержаться от соблазна, когда товар — на расстоянии вытянутой руки

Не все могут удержаться от соблазна, когда товар — на расстоянии вытянутой руки

Колонка продавца супермаркета о воровстве в магазинах, кажется, задела за живое — ярославцы на сайте и в группе 76.RU во «ВКонтакте» активно обсуждают рассказ женщины. Точнее, рассуждают — а что вообще заставляет нас идти на мелкие (а иногда и не очень) кражи в супермаркетах.

Публикуем подборку самых ярких мнений.


Гость:

— Когда молодежь ворует алкоголь или бабушка — масло — это плохо. А когда воруют булку хлеба, чтобы выжить, — это естественное желание человека и способ выжить. Воровство — от низкого уровня жизни в стране. Воруют, потому что денег не хватает, а не потому, что люди очень хотят воровать.

Гость:

— Поражают комментарии, оправдывающие воровство! Большинство этих «сам бы воровал, но страшно» наверняка в проруби купались, грехи смывали...

Алена Лушкина:

— Воровать плохо, очень плохо, но встречный вопрос: а как с обсчетом и обвесом? Иногда бывает, в глаза указываешь им, а они улыбаются и обвешивают. Я знаю нескольких кассиров и продавцов, которые постоянно этим занимаются, стараюсь к ним не стоять или вообще этот магазин стороной обходить.

Яна Барцева:

— Не от хорошей жизни люди воровать начинают. Даже бабушки стали воровать.

Алекс:

— Торговля в России организована из рук вон плохо. Поэтому жалобщиков-торгашей мне не жалко.

Доротея Надеждина:

— Как бы то ни было, но воровать — последнее дело. И не надо тут рассуждать, от какой жизни воруют. Это совесть. Как и бессовестность продавцов — обманывать покупателя. Во всех случаях виновата подлючная человеческая натура.

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воровствосупермаркет
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КОММЕНТАРИИ (2)

Николя
28 фев 2020 в 09:00

"— Не от хорошей жизни люди воровать начинают. Даже бабушки стали воровать." Вот это надо запомнить. Давайте уже статью про чиновников, там диванщики голосить про воровство будут, я им навставляю.

гость
28 фев 2020 в 08:41

Охранник большого,столичного супермаркета вытащил у подвыпившего покупателя портмоне и вечером устроил пир своим коллегам.Не учёл,что запись с камер дублировалась в управляющей компании.(РЕНтв)😉