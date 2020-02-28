«Иначе не выжить»: реакция ярославцев на колонку продавца супермаркета о воровстве

Не все могут удержаться от соблазна, когда товар — на расстоянии вытянутой руки

— Когда молодежь ворует алкоголь или бабушка — масло — это плохо. А когда воруют булку хлеба, чтобы выжить, — это естественное желание человека и способ выжить. Воровство — от низкого уровня жизни в стране. Воруют, потому что денег не хватает, а не потому, что люди очень хотят воровать.

Колонка продавца супермаркета о воровстве в магазинах , кажется, задела за живое — ярославцы на сайте и в группе 76.RU во «ВКонтакте» активно обсуждают рассказ женщины. Точнее, рассуждают — а что вообще заставляет нас идти на мелкие (а иногда и не очень) кражи в супермаркетах.

Гость:



— Поражают комментарии, оправдывающие воровство! Большинство этих «сам бы воровал, но страшно» наверняка в проруби купались, грехи смывали...

Алена Лушкина:



— Воровать плохо, очень плохо, но встречный вопрос: а как с обсчетом и обвесом? Иногда бывает, в глаза указываешь им, а они улыбаются и обвешивают. Я знаю нескольких кассиров и продавцов, которые постоянно этим занимаются, стараюсь к ним не стоять или вообще этот магазин стороной обходить.



Яна Барцева:



— Не от хорошей жизни люди воровать начинают. Даже бабушки стали воровать.



Алекс:



— Торговля в России организована из рук вон плохо. Поэтому жалобщиков-торгашей мне не жалко.



Доротея Надеждина:



— Как бы то ни было, но воровать — последнее дело. И не надо тут рассуждать, от какой жизни воруют. Это совесть. Как и бессовестность продавцов — обманывать покупателя. Во всех случаях виновата подлючная человеческая натура.