В Ярославле на заседание суда по делу о пытках в колонии принесли заряженный пистолет

На заседание суда по уголовному делу о пытках в колонии в Дзержинский районный суд Ярославля хотели пронести заряженный пистолет. Мужчину задержали на входе в здание 26 февраля, когда досматривали его рюкзак.

— Мужчина представился слушателем на судебном заседании, он пытался пройти в здание суда с заряженным травматическим пистолетом ПМ-8, — рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Посетитель предъявил судебному приставу травматический пистолет и лицензию на право ношения к нему.