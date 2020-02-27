В Ярославле на заседание суда по делу о пытках в колонии принесли заряженный пистолет

На заседание суда по уголовному делу о пытках в колонии в Дзержинский районный суд Ярославля хотели пронести заряженный пистолет. Мужчину задержали на входе в здание 26 февраля, когда досматривали его рюкзак.
— Мужчина представился слушателем на судебном заседании, он пытался пройти в здание суда с заряженным травматическим пистолетом ПМ-8, — рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Посетитель предъявил судебному приставу травматический пистолет и лицензию на право ношения к нему.
Не сумев пройти на заседание со своим оружием, он вышел из здания и больше не возвращался. Мужчине на вид около 40 лет, есть информация о том, что он мог быть коллегой подсудимых — бывших сотрудников колонии № 1 в Ярославле. Их обвиняют в избиении и пытках заключённых. В конце февраля 2020-го начался судебный процесс с зачитывания обвинения в адрес 14 экс-уфсиновцев, которые попали на видео издевательств над заключённым Евгением Макаровым.