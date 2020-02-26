Решил, что дочь не от него: ярославец отказался платить алименты без ДНК-текста на отцовство

Мужчина не выплачивал долг, так как был не уверен в отцовстве

В Переславле-Залесском мужчина отказался выплачивать алименты на дочь своей бывшей жене, так как не был уверен в отцовстве.



После развода с женой переславец по решению суда должен был отдавать одну четверть от всех своих доходов на содержание дочери, однако мужчина сразу обозначил свою позицию. Он откровенно сказал судебным приставам, что ничего не будет платить, так как не уверен, что это его дочь. Должник заверил сотрудников, что оплатит все, если экспертиза ДНК окажется положительной, однако долго собирался.

