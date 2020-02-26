26 февраля среда
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС +2°С
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Город

Решил, что дочь не от него: ярославец отказался платить алименты без ДНК-текста на отцовство

Житель Переславля-Залесского обещал все заплатить, если экспертиза даст положительный результат

428
7 Обсудить

Поделиться

Мужчина не выплачивал долг, так как был не уверен в отцовстве&nbsp;

Мужчина не выплачивал долг, так как был не уверен в отцовстве 

В Переславле-Залесском мужчина отказался выплачивать алименты на дочь своей бывшей жене, так как не был уверен в отцовстве.

После развода с женой переславец по решению суда должен был отдавать одну четверть от всех своих доходов на содержание дочери, однако мужчина сразу обозначил свою позицию. Он откровенно сказал судебным приставам, что ничего не будет платить, так как не уверен, что это его дочь. Должник заверил сотрудников, что оплатит все, если экспертиза ДНК окажется положительной, однако долго собирался.

Судебные приставы, не дождавшись проведения экспертизы, привлекли мужчину к административной ответственности и сказали, что следующее предупреждение будет последним. Если мужчина не отдаст долг в 109 тысяч рублей, на него заведут уголовное дело.

— После разговора с судебными приставами мужчина все же решился на проведение экспертизы. Она показала, что отцом ребенка является он, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

После результатов мужчина сдержал слово и отдал весь долг. Так, жена и всё-таки родная дочь получили свои 109 тысяч рублей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

долгсемейные конфликты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
26 фев 2020 в 22:12

«Без ДНК-теКста» 🤦🏼‍♂️
Редакция... снова двойка!

ваш господин
26 фев 2020 в 21:22

и как эксперт , ответственно заявляю - все мальчики пьяны 😁

Гость
26 фев 2020 в 21:17

Тьфу, а не мужик.