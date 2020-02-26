Решил, что дочь не от него: ярославец отказался платить алименты без ДНК-текста на отцовство

В Переславле-Залесском мужчина отказался выплачивать алименты на дочь своей бывшей жене, так как не был уверен в отцовстве.
После развода с женой переславец по решению суда должен был отдавать одну четверть от всех своих доходов на содержание дочери, однако мужчина сразу обозначил свою позицию. Он откровенно сказал судебным приставам, что ничего не будет платить, так как не уверен, что это его дочь. Должник заверил сотрудников, что оплатит все, если экспертиза ДНК окажется положительной, однако долго собирался.
Судебные приставы, не дождавшись проведения экспертизы, привлекли мужчину к административной ответственности и сказали, что следующее предупреждение будет последним. Если мужчина не отдаст долг в 109 тысяч рублей, на него заведут уголовное дело.
— После разговора с судебными приставами мужчина все же решился на проведение экспертизы. Она показала, что отцом ребенка является он, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
После результатов мужчина сдержал слово и отдал весь долг. Так, жена и всё-таки родная дочь получили свои 109 тысяч рублей.