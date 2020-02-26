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Бросил папу: в Ярославской области мужчину заставили отработать долг перед отцом

Родителю сын задолжал по алиментам

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Сам мужчина выглядит вполне обеспеченным

Сам мужчина выглядит вполне обеспеченным

В Ярославской области у судебных приставов — нестандартная история. Ловили алиментщика, но не отца, а сына. 52-летний мужчина задолжал по алиментам своему отцу. Такое решение вынес суд — жителя Тутаева обязали содержать престарелого отца.

Но к папе нежных чувств тутаевец, видимо, не испытывал. И денег отцу, который живёт в отдалённой деревне, не высылал.

— Сумма задолженности сына перед собственным отцом составила 12 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Мужчине назначили наказание — 40 часов исправительных работ.

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приставы в Ярославле
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
26 фев 2020 в 17:33

а слуги народа в долгу перед народом?😁

гость
26 фев 2020 в 17:17

это мамашкам любящим обобрать бывших мужей до нитки на заметку

Гость
26 фев 2020 в 17:10

Вау! Сенсация!