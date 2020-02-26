Бросил папу: в Ярославской области мужчину заставили отработать долг перед отцом

В Ярославской области у судебных приставов — нестандартная история. Ловили алиментщика, но не отца, а сына. 52-летний мужчина задолжал по алиментам своему отцу. Такое решение вынес суд — жителя Тутаева обязали содержать престарелого отца.

Но к папе нежных чувств тутаевец, видимо, не испытывал. И денег отцу, который живёт в отдалённой деревне, не высылал.

— Сумма задолженности сына перед собственным отцом составила 12 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.