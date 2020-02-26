Уволился главный по ЖКХ в Ярославской области

Из правительства Ярославской области ушёл ещё один чиновник — директор департамента ЖКХ и регулирования тарифов Александр Николаев. Он не работает уже почти неделю, все его обязанности взвалили на заместителя Марию Сачкову.
— Распоряжение подписано губернатором о том, что с 22 февраля Мария Сачкова является
В правительстве Александр Николаев проработал едва больше года — в январе 2019-го он был назначен
Кстати, именно в этот департамент устроился бывший заместитель мэра, некогда глава Дзержинского района Ярославля Михаил Кузнецов.