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Уволился главный по ЖКХ в Ярославской области

Пост покинул директор департамента по регулированию тарифов Александр Николаев

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Теперь уже бывший директор департамента — крайний слева

Теперь уже бывший директор департамента — крайний слева

Из правительства Ярославской области ушёл ещё один чиновник — директор департамента ЖКХ и регулирования тарифов Александр Николаев. Он не работает уже почти неделю, все его обязанности взвалили на заместителя Марию Сачкову. 

— Распоряжение подписано губернатором о том, что с 22 февраля Мария Сачкова является и. о. директора без освобождения от своей основной должности, — сообщили в правительстве Ярославской области. 

В правительстве Александр Николаев проработал едва больше года — в январе 2019-го он был назначен и. о. директора департамента, который потом возглавил. 49-летний чиновник до Ярославля работал в сфере ЖКХ Ставропольского края. Год его работы запомнился повышением предельных тарифов на проезд в общественном транспорте Ярославля, а также новыми тарифами на межмуниципальных маршрутах. При нём происходили скандалы с отоплением в Тутаеве и Ростовском районе

Кстати, именно в этот департамент устроился бывший заместитель мэра, некогда глава Дзержинского района Ярославля Михаил Кузнецов.

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КОММЕНТАРИИ (11)

tina
26 фев 2020 в 14:50

"Уработался" в Ярославле и дальше пошел...... Какие могут быть результаты при такой круговерти во власти?!? Достали уже карьеристы-временщики.....

ваш господин
26 фев 2020 в 14:32

высокооплачиваемый специалист с большой трудовою мозолью проверяет наличие закладки с откатом в округлости трубы ?😁

вечно молодой
26 фев 2020 в 14:25

"взвалили" обязанности на заместителя.. не переутомилась бы! переживаю.