Уволился главный по ЖКХ в Ярославской области

Из правительства Ярославской области ушёл ещё один чиновник — директор департамента ЖКХ и регулирования тарифов Александр Николаев. Он не работает уже почти неделю, все его обязанности взвалили на заместителя Марию Сачкову.

— Распоряжение подписано губернатором о том, что с 22 февраля Мария Сачкова является и. о. директора без освобождения от своей основной должности, — сообщили в правительстве Ярославской области.