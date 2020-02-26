Из Китая вернулись студенты ярославского университета. Их поместили на карантин

В Ярославль вернулись студенты, уехавшие на учёбу в Китай во время вспышки коронавирусной инфекции. Это четыре учащихся ярославского педагогического университета.

По возвращению их поместили на карантин, который закончился хорошо для всех ребят.

— Четверо наших студентов, которые учились в Китае, благополучно вернулись домой. Они здоровы, прошли карантин и продолжают находиться под наблюдением медиков, — рассказал ректор педуниверситета Михаил Груздев.

Студенты учились в Юго-Западном университете КНР, который находится в городе Чунцин, где 24 января был объявлен наивысший уровень реагирования на эпидемиологическую ситуацию. Именно в этот город уезжали жители Уханя, откуда началось распространение коронавируса.