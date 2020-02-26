Из Китая вернулись студенты ярославского университета. Их поместили на карантин

В Ярославль вернулись студенты, уехавшие на учёбу в Китай во время вспышки коронавирусной инфекции. Это четыре учащихся ярославского педагогического университета.
По возвращению их поместили на карантин, который закончился хорошо для всех ребят.
— Четверо наших студентов, которые учились в Китае, благополучно вернулись домой. Они здоровы, прошли карантин и продолжают находиться под наблюдением медиков, — рассказал ректор педуниверситета Михаил Груздев.
Студенты учились в Юго-Западном университете КНР, который находится в городе Чунцин, где 24 января был объявлен наивысший уровень реагирования на эпидемиологическую ситуацию. Именно в этот город уезжали жители Уханя, откуда началось распространение коронавируса.
— «У нас в Чунцине сейчас очень плохо», — писали мне студенты. — «Лучше пока не возвращайтесь». И на мои сообщения, что, дескать, ребята, я не боюсь и скоро вернусь, отвечали: «А вы бойтесь», — рассказала Елена Болдырева, специалист по международному взаимодействию в педуниверситете. — Но меры, принимаемые правительством, чтобы блокировать распространение вируса, по русским меркам беспрецедентно жесткие. Но надо сказать, что китайцы стоически и дисциплинированно несут свой крест. Сидят дома. Заказывают еду по интернету. Соблюдают абсолютно все предписания правительства города.
Доктор филологии из Ярославля Елена Болдырева работает со студентами в самом Китае, но сейчас пережидает вирус в Таиланде.