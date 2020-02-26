«У деда ус отклеился»: потомок купеческого ярославского рода отругал власть за галерею меценатов

— Я хотел показать ему Замок Понизовкиных в Красном Профинтерне, доходный дом на улице Свободы в Ярославле и галерею меценатов, но не решился везти его к портрету своего деда, — рассказал 76.RU Владимир Понизовкин. — У деда, можно сказать, ус отклеился. Или на грани этого. Портреты других видных деятелей Ярославской земли распознать уже невозможно.

На днях в Ярославской области народный артист России Владимир Моторнин дал концерт. После этого потомок известного купеческого рода Владимир Понизовкин решил провести солисту Большого театра экскурсию, но не смог показать всё, что хотел.

Действительно, портреты Николая Пастухова, Ивана Оловянишникова чуть более года назад соскребли, а портреты Ивана Вахромеева и Никиты Понизовкина все облезли.



— Я с середины 2018 года многократно обращался к различным представителям мэрии города, — добавил Понизовкин. — Бывший мэр Владимир Слепцов мне давно ответил, что вопрос принят в работу. Но через некоторое время он покинул город. Я отправлял сообщение и нынешнему главе Ярославля Владимиру Волкову, но реакции, к сожалению, никакой. То есть, для сохранения портретов властями не сделано ничего.



Оказывается, отреагировали. Только, видимо, не так оперативно, как бы хотелось Владимиру Понизовкину.



— Проект «История российского предпринимательства» создан организацией «Деловая Россия» при участии мэрии города и уличных художников в ноябре 2017 года, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. За три года рисунки потеряли свой первоначальный облик. В мэрию поступали письма по данному вопросу, сейчас рассматриваются варианты по восстановлению рисунков.

