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«Им не стыдно прятать колбасу в детские памперсы»: продавец супермаркета рассказала, как ловят воров

Сотрудница ярославского магазина назвала несколько типов тех, кто тащит с прилавков

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Многие не прочь утащить еду, не заплатив за неё

Многие не прочь утащить еду, не заплатив за неё

Сегодня колонку для 76.RU написала продавец одного из сетевых ярославских супермаркетов. Женщина уже несколько лет работает в магазине и за годы работы выделила несколько типов воришек, которые пытаются пронести товары мимо кассы. Публикуем её авторскую колонку.

Если вы решили, что, утащив с витрины в супермаркете шоколадку, вы особо никому не навредите и бедой не обернется ваша маленькая шалость, то вы ошибаетесь. Это не шалость. За это расплачиваемся мы — сотрудники супермаркетов, зарабатывающие кровью и потом 20 тысяч в месяц.

В нашем магазине — самообслуживание, и здесь воруют каждый божий день! Камеры есть, но и «слепые зоны» остаются. Не уследишь — плати, ведь руководству плевать, чьи деньги окажутся в кассе. И ведь промышляют воровством взрослые люди! Бывает, выносят булку и два яйца из лотка, видимо, всё совсем плохо. А иные ходят с полупустой открытой сумкой, чтобы незаметно закинуть несколько палок колбасы, пихают творог во внутренний карман куртки. На кассе, если заметим, говорят: «Просто забыл, что положил в карман».

Доверия у продавца нет ни к кому, тут обижаться не надо, что за вами следят. Глаз, конечно, на постоянных «рыбаков» намётан, но порой не угадаешь, кто решит прихватить что-то бесплатно. Иногда воришками оказываются на первый взгляд самые честные, безобидные, приятные люди. Не так давно к нам приходила в магазин женщина, такая приветливая, вежливая, общительная, интеллигентная. И как-то случайно мы увидели, как она оглядывается по сторонам возле прилавка с кошачьим кормом и пихает в сумку целый короб! У неё котята родились, хотела за наш счёт их содержать до продажи. Вот это нормально? А мы думали, что ошибались при приёме товара.

К мамочкам особое отношение. Они складывают в корзинку коляски продукты и «забывают» положить на ленту. Спокойно смотрят на то, как малыши сжимают в ручках киндеры, и, строго сказав, что покупать это ребёнку не станут, кладут помятое шоколадное яйцо на место. Платим за испорченный товар тоже мы! А одна мамаша вообще шокировала своей наглостью и изобретательностью: каждый день, останавливалась возле холодильника с колбасой и сыром на некоторое время, раздевала ребёнка возле холодильника, меняла там ему памперс, поправляла одеялко, заботливо пряча под него колбаску, масло, сыр и прочие продукты.

Встречаются среди воришек и так называемые предприниматели. Так, одна бабушка потихоньку складывала в сумочку хорошее, дорогое сливочное масло. Сразу несколько пачек выносила, а потом предлагала его соседям по подъезду значительно дешевле, заверив, что это дочка приносит, работает на заводе, где изготавливают продукт. И, возможно, бизнес этот и дальше бы процветал в тени, если бы случайно бабуля не предложила это масло нашему же продавцу — да, так бывает, что продавцы оказываются вашими соседями.

Но самые искусные воры — молодые люди до 30 лет. Приходят компанией, один зубы заговаривает, попросив помочь выбрать дезодорант в подарок брату, а второй пытается вынести мимо кассы несколько бутылок «Мартини» с парочкой коробок конфет. Если поймаешь, окажется, что «ой, деньги-то я дома забыл!» Было и такое: молодой человек пытался обойти камеры, спрятав дорогой алкоголь на полке с хлебом. Зона слепая, его товарищ легко мог бы вынести, останься он незамеченным. А каково нам? Упустишь — день поработал бесплатно, если не ушёл в минус. Вот вы воруете, а нам приходится платить за огромные недостачи!

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    супермаркеткак ловят воров
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Консерватор
    25 фев 2020 в 17:48

    Если бы этот бизнес был убыточным, то всё магазины самообслуживания давно бы позакрывались. Скажите лучше какой процент заложен в стоимость товара на бой и на просрочку? И куда всё это девается? Никоим образом не пытаюсь обелить воришек, но и включать в стоимость товара процент просрочки, считаю тоже не правильно

    Гость
    25 фев 2020 в 17:12

    Чтоб идти в магазин нужны деньги.
    Чтоб были деньги надо как то работать.
    Чтоб была работа ее ещё нужно найти.....
    А увы без денег в магазине делать нечего......

    ваш господин
    25 фев 2020 в 17:09

    вор у вора что то украл?😁