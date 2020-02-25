«Им не стыдно прятать колбасу в детские памперсы»: продавец супермаркета рассказала, как ловят воров

Многие не прочь утащить еду, не заплатив за неё Фото: Александра Савельева

Сегодня колонку для 76.RU написала продавец одного из сетевых ярославских супермаркетов. Женщина уже несколько лет работает в магазине и за годы работы выделила несколько типов воришек, которые пытаются пронести товары мимо кассы. Публикуем её авторскую колонку.

Если вы решили, что, утащив с витрины в супермаркете шоколадку, вы особо никому не навредите и бедой не обернется ваша маленькая шалость, то вы ошибаетесь. Это не шалость. За это расплачиваемся мы — сотрудники супермаркетов, зарабатывающие кровью и потом 20 тысяч в месяц.



В нашем магазине — самообслуживание, и здесь воруют каждый божий день! Камеры есть, но и «слепые зоны» остаются. Не уследишь — плати, ведь руководству плевать, чьи деньги окажутся в кассе. И ведь промышляют воровством взрослые люди! Бывает, выносят булку и два яйца из лотка, видимо, всё совсем плохо. А иные ходят с полупустой открытой сумкой, чтобы незаметно закинуть несколько палок колбасы, пихают творог во внутренний карман куртки. На кассе, если заметим, говорят: «Просто забыл, что положил в карман».

Доверия у продавца нет ни к кому, тут обижаться не надо, что за вами следят. Глаз, конечно, на постоянных «рыбаков» намётан, но порой не угадаешь, кто решит прихватить что-то бесплатно. Иногда воришками оказываются на первый взгляд самые честные, безобидные, приятные люди. Не так давно к нам приходила в магазин женщина, такая приветливая, вежливая, общительная, интеллигентная. И как-то случайно мы увидели, как она оглядывается по сторонам возле прилавка с кошачьим кормом и пихает в сумку целый короб! У неё котята родились, хотела за наш счёт их содержать до продажи. Вот это нормально? А мы думали, что ошибались при приёме товара.



К мамочкам особое отношение. Они складывают в корзинку коляски продукты и «забывают» положить на ленту. Спокойно смотрят на то, как малыши сжимают в ручках киндеры, и, строго сказав, что покупать это ребёнку не станут, кладут помятое шоколадное яйцо на место. Платим за испорченный товар тоже мы! А одна мамаша вообще шокировала своей наглостью и изобретательностью: каждый день, останавливалась возле холодильника с колбасой и сыром на некоторое время, раздевала ребёнка возле холодильника, меняла там ему памперс, поправляла одеялко, заботливо пряча под него колбаску, масло, сыр и прочие продукты.

Встречаются среди воришек и так называемые предприниматели. Так, одна бабушка потихоньку складывала в сумочку хорошее, дорогое сливочное масло. Сразу несколько пачек выносила, а потом предлагала его соседям по подъезду значительно дешевле, заверив, что это дочка приносит, работает на заводе, где изготавливают продукт. И, возможно, бизнес этот и дальше бы процветал в тени, если бы случайно бабуля не предложила это масло нашему же продавцу — да, так бывает, что продавцы оказываются вашими соседями.



Но самые искусные воры — молодые люди до 30 лет. Приходят компанией, один зубы заговаривает, попросив помочь выбрать дезодорант в подарок брату, а второй пытается вынести мимо кассы несколько бутылок «Мартини» с парочкой коробок конфет. Если поймаешь, окажется, что «ой, деньги-то я дома забыл!» Было и такое: молодой человек пытался обойти камеры, спрятав дорогой алкоголь на полке с хлебом. Зона слепая, его товарищ легко мог бы вынести, останься он незамеченным. А каково нам? Упустишь — день поработал бесплатно, если не ушёл в минус. Вот вы воруете, а нам приходится платить за огромные недостачи!



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