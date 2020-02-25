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«Ремонта оказалось недостаточно»: в Ярославле реконструируют театр имени Фёдора Волкова

Руководство учреждения доложило о планах работ министру культуры России

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Во время реконструкции театр имени Фёдора Волкова будет принимать зрителей

Во время реконструкции театр имени Фёдора Волкова будет принимать зрителей

Руководство театра имени Фёдора Волкова затеяло реконструкцию. Художественный руководитель Сергей Пускепалис и директор учреждения Айрат Тухватуллин доложили министру культуры Ольге Любимовой о предстоящих работах.

— С 1965 года в театре не проводилась реконструкция, — объяснил Пускепалис. — Были небольшие ремонтные работы, но этого оказалось недостаточно.

Он уточнил, что намечен ремонт сценической коробки основной сцены с заменой оборудования верхней механики.

— На месте цехов будут созданы малая сцена, функционирующая в основное вечернее время для 250 человек, дополнительные зрительские места, — добавил худрук театра.

— В ходе реставрации театр не прекратит свою работу, а труппа продолжит знакомить публику с постановками, — подытожила Ольга Любимова.

Айрат Тухватуллин работает директором театра имени Фёдора Волкова совсем немного — его только недавно назначили на должность. Но этого назначения он ждал очень долго.

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культуратеатртеатр Волкова
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
25 фев 2020 в 08:43

https://76.ru/text/culture/68977258/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=76
Найдите 10 отличий.

Гость
25 фев 2020 в 08:39

Статья полностью повторяет статью выпущенную на прошлой неделе. Хайпа не хватило, решили повторить?