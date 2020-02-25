«Ремонта оказалось недостаточно»: в Ярославле реконструируют театр имени Фёдора Волкова

Руководство театра имени Фёдора Волкова затеяло реконструкцию. Художественный руководитель Сергей Пускепалис и директор учреждения Айрат Тухватуллин доложили министру культуры Ольге Любимовой о предстоящих работах.
— С 1965 года в театре не проводилась реконструкция, — объяснил Пускепалис. — Были небольшие ремонтные работы, но этого оказалось недостаточно.
Он уточнил, что намечен ремонт сценической коробки основной сцены с заменой оборудования верхней механики.
— На месте цехов будут созданы малая сцена, функционирующая в основное вечернее время для 250 человек, дополнительные зрительские места, — добавил худрук театра.
— В ходе реставрации театр не прекратит свою работу, а труппа продолжит знакомить публику с постановками, — подытожила Ольга Любимова.
Айрат Тухватуллин работает директором театра имени Фёдора Волкова совсем немного — его только недавно назначили на должность. Но этого назначения он ждал очень долго.