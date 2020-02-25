«Ремонта оказалось недостаточно»: в Ярославле реконструируют театр имени Фёдора Волкова

Во время реконструкции театр имени Фёдора Волкова будет принимать зрителей

Руководство театра имени Фёдора Волкова затеяло реконструкцию. Художественный руководитель Сергей Пускепалис и директор учреждения Айрат Тухватуллин доложили министру культуры Ольге Любимовой о предстоящих работах.



— С 1965 года в театре не проводилась реконструкция, — объяснил Пускепалис. — Были небольшие ремонтные работы, но этого оказалось недостаточно.



Он уточнил, что намечен ремонт сценической коробки основной сцены с заменой оборудования верхней механики.



— На месте цехов будут созданы малая сцена, функционирующая в основное вечернее время для 250 человек, дополнительные зрительские места, — добавил худрук театра.

