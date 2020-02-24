Мели улицы, вытаскивали машины из снега: ярославцы рассказали, как заработали первые деньги

Ярославцы вспомнили, сколько впервые в жизни заработали и на что потратили

Ярославцы в группе 76.RU рассказали, где и как заработали свои первые деньги и на что потратили. Публикуем рассказы, как мели улицы, сдавали бутылки и выталкивали машины, чтобы купить новые кроссовки и телефоны.



— Собирал и сдавал бутылки, — написал Сергей Канатьев. — Не просто деньги, а первый миллион в 10 лет получил. Миллион уже образца 1995 года. Купил немецкий велик. А самые первые деньги ещё советские были, которые зарабатывал. Лет с трёх уже «бизнесменил».



— Помню, бегали с подругой двор подметали. Так стыдно было, — вспоминает Александра Похмелкина. — Очень рано выходили, чтоб на улице мало прохожих было. Как только видели прохожих — прятались. Школьницы ещё были. Зато приятно было получить денежку. 3200 заплатили.

