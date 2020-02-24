Мели улицы, вытаскивали машины из снега: ярославцы рассказали, как заработали первые деньги

Ярославцы в группе 76.RU рассказали, где и как заработали свои первые деньги и на что потратили. Публикуем рассказы, как мели улицы, сдавали бутылки и выталкивали машины, чтобы купить новые кроссовки и телефоны.
— Собирал и сдавал бутылки, — написал Сергей Канатьев. — Не просто деньги, а первый миллион в 10 лет получил. Миллион уже образца 1995 года. Купил немецкий велик. А самые первые деньги ещё советские были, которые зарабатывал. Лет с трёх уже «бизнесменил».
— Помню, бегали с подругой двор подметали. Так стыдно было, — вспоминает Александра Похмелкина. — Очень рано выходили, чтоб на улице мало прохожих было. Как только видели прохожих — прятались. Школьницы ещё были. Зато приятно было получить денежку. 3200 заплатили.
— В детстве застрявшие авто выталкивали из снега. — рассказал Сергей Кудрин. — Мы компанией толкали. От 5 до 20 рублей нам давали, в зависимости от марки машины.
— В библиотеке генеральную уборку наводили от школы. Платили 500, 700, 800 рублей, — поделилась Ольга Чибиркова. — Это было в 2006 году.
— Подсобником работал в 14 лет, — рассказал Денис Данилов. — Ну и бутылки сдавали.
— Самые первые деньги ещё при СССР лет в 5 заработала на леденцы, — написала Елена Дворникова. — Сдавали с сестрой бутылки из-под лимонада «Буратино».
— Помню, в 17 работала нянечкой в детском саду, заработала свои первые 700 рублей на неполный месяц и купила новые кроссовки, — поделилась Людмила Алиева.
— На речном вокзале машины загружал летом, — вспомнил свою первую работу Максим Лазарев. — Каникулы после 6-го класса.
— Укладывал небольшой участок тротуарной плиткой в 11 лет, — написал Алексей Стариков. — На первую зарплату купил сотовый телефон. По тем временам под названием «кирпич».