Карнавальное шествие и блинный батл: где сегодня встречать масленицу

Сегодня стартует неделя масленичных гуляний. В Ярославле праздник по традиции откроется карнавальным шествием. В центре города также пройдут кулинарные мастер-классы и ярмарки.
Полная программа сегодняшних гуляний;
Первомайский бульвар
- 13:30–14:00 — карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь.
Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову.
Советская площадь — Ярилова слобода:
- 10.00–21.00 — масленичная ярмарка;
- 12.00–18.00 — масленичные фотозоны, интерактивная программа «Медвежий угол»;
- 13.00–14.00 — концертная программа ансамбля «Узарень»;
- 14.00–14.30 — торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица страны»;
- 14.30–15.00 — концертная программа ансамбля «Диво»;
- 15.00–16.30 — полуфинал городского конкурса «Сударыня Масленица»;
- 16.30–18.00 — Музыкально-игровая программа «НеСпортивные потешки» (конфетный хоккей, сырный кёрлинг, бадминтон на сковородах, конное поло, большой теннис);
- 18.00–20.00 — масленичный танцпол.
Масленичный дом
10:00–18:00 — мастер-классы по росписи пряников и изразцов, по изготовлению масленичной куклы и масленичной открытки. Арт-пространство «Рисуем всей семьей».
Продолжительность мастер-классов — 20 минут.
Мастер-классы проводятся без предварительной записи.
Блинное подворье
- 12:00, 13:00 — «Ладушки-оладушки» — кулинарные мастер-классы для детей проводит шеф-повар ресторана «Лапша на ушах»;
- 15:00, 16:00 — «Блинные Батлы» — интерактивные программы с участием шеф-повара ресторана «Честный стейк»;
- 17:00 — «Во! Блин!» — дегустационный мастер-класс по приготовлению авторских блинов по фирменной рецептуре
Каток
- 09:00–12:00 — турнир по хоккею с мячом;
- 12:30–13:00 — торжественное открытие спортивной Масленицы;
- 13:00–23:00 — массовое катание на коньках;
- 16:00–20:00 — спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор».
Сквер на улице Андропова
13:00–18:00 — Разгуляй посад. Квест «Масленичные игрища»: эстафета «Как сыр в масле, кросс «Медвежьи бега»; бег со сковородками «Как на масленой неделе в потолок блины летели»; кольцеброс «Не все козе масленица», «Валяный турнир».