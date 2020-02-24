Карнавальное шествие и блинный батл: где сегодня встречать масленицу

Сегодня стартует неделя масленичных гуляний. В Ярославле праздник по традиции откроется карнавальным шествием. В центре города также пройдут кулинарные мастер-классы и ярмарки.

Полная программа сегодняшних гуляний;



Первомайский бульвар



13:30–14:00 — карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь.

Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову.



Советская площадь — Ярилова слобода:

