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Карнавальное шествие и блинный батл: где сегодня встречать масленицу

Полная программа открытия праздника

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В Ярославле начинаются масленичные гуляния

В Ярославле начинаются масленичные гуляния

Сегодня стартует неделя масленичных гуляний. В Ярославле праздник по традиции откроется карнавальным шествием. В центре города также пройдут кулинарные мастер-классы и ярмарки. 

Полная программа сегодняшних гуляний;

Первомайский бульвар

  • 13:30–14:00 — карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь.

Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову.

Советская площадь — Ярилова слобода:

  • 10.00–21.00 — масленичная ярмарка;
  • 12.00–18.00 — масленичные фотозоны, интерактивная программа «Медвежий угол»;
  • 13.00–14.00 — концертная программа ансамбля «Узарень»;
  • 14.00–14.30 — торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица страны»;
  • 14.30–15.00 — концертная программа ансамбля «Диво»;
  • 15.00–16.30 — полуфинал городского конкурса «Сударыня Масленица»;
  • 16.30–18.00 — Музыкально-игровая программа «НеСпортивные потешки» (конфетный хоккей, сырный кёрлинг, бадминтон на сковородах, конное поло, большой теннис);
  • 18.00–20.00 — масленичный танцпол.

Масленичный дом

10:00–18:00 — мастер-классы по росписи пряников и изразцов, по изготовлению масленичной куклы и масленичной открытки. Арт-пространство «Рисуем всей семьей».

Продолжительность мастер-классов — 20 минут.

Мастер-классы проводятся без предварительной записи.

Блинное подворье

  • 12:00, 13:00 — «Ладушки-оладушки» — кулинарные мастер-классы для детей проводит шеф-повар ресторана «Лапша на ушах»;
  • 15:00, 16:00 — «Блинные Батлы» — интерактивные программы с участием шеф-повара ресторана «Честный стейк»;
  • 17:00 — «Во! Блин!» — дегустационный мастер-класс по приготовлению авторских блинов по фирменной рецептуре

Каток

  • 09:00–12:00 — турнир по хоккею с мячом;
  • 12:30–13:00 — торжественное открытие спортивной Масленицы;
  • 13:00–23:00 — массовое катание на коньках;
  • 16:00–20:00 — спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор».

Сквер на улице Андропова

13:00–18:00 — Разгуляй посад. Квест «Масленичные игрища»: эстафета «Как сыр в масле, кросс «Медвежьи бега»; бег со сковородками «Как на масленой неделе в потолок блины летели»; кольцеброс «Не все козе масленица», «Валяный турнир».

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Масленица 2020 в Ярославле
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