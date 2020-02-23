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«Встретили радушно»: через Ярославль провезли деревянного медведя для Путина

Статую для президента везут в Москву из Архангельска

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В Ярославле с мишкой фотографировались

В Ярославле с мишкой фотографировались

Житель Архангельска Николай Исаков смастерил из дерева статую медведя в два с половиной метра с надписью «Подарок Путину» и повёз презент президенту России. Вчера фигуру в прицепе привезли из Архангельска в Ярославль.

— Очень радушно народ встретил мишку, вчера на набережной очень многие с ним фотографировались, — рассказал Николай Исаков.

Архангелогородец везёт подарок президенту

Архангелогородец везёт подарок президенту

Сегодня из-за испортившейся погоды мишку пришлось упаковать, и статую повезли в Москву. Правда, как именно медведя будут вручать президенту, архангелогородец пока не знает.

22 февраля мишка приехал в Ярославскую область

22 февраля мишка приехал в Ярославскую область

Статую медведя Николай Исаков сделал в начале февраля. Она символизирует Россию, а семга в лапах зверя напоминает об Архангельской области. Своим подарком бизнесмен хочет поддержать президента.

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мишкаподарокпрезидент
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
23 фев 2020 в 17:03

Надеюсь этот , не шаман ？

Иван
23 фев 2020 в 16:15

Убожество. Мужик напоминает героя Евдокимова, который на запорожце к Ельцину ехал.

Гость
23 фев 2020 в 15:55

Надеюсь с короновирусом внутри