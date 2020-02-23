«Встретили радушно»: через Ярославль провезли деревянного медведя для Путина

Житель Архангельска Николай Исаков смастерил из дерева статую медведя в два с половиной метра с надписью «Подарок Путину» и повёз презент президенту России. Вчера фигуру в прицепе привезли из Архангельска в Ярославль.
— Очень радушно народ встретил мишку, вчера на набережной очень многие с ним фотографировались, — рассказал Николай Исаков.
Сегодня из-за испортившейся погоды мишку пришлось упаковать, и статую повезли в Москву. Правда, как именно медведя будут вручать президенту, архангелогородец пока не знает.
Статую медведя Николай Исаков сделал в начале февраля. Она символизирует Россию, а семга в лапах зверя напоминает об Архангельской области. Своим подарком бизнесмен хочет поддержать президента.