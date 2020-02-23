«Встретили радушно»: через Ярославль провезли деревянного медведя для Путина

В Ярославле с мишкой фотографировались

Житель Архангельска Николай Исаков смастерил из дерева статую медведя в два с половиной метра с надписью «Подарок Путину» и повёз презент президенту России. Вчера фигуру в прицепе привезли из Архангельска в Ярославль.



— Очень радушно народ встретил мишку, вчера на набережной очень многие с ним фотографировались, — рассказал Николай Исаков.

