«Затравленный человек»: ярославцы заступились за воспитательницу, которая боится осуждения родителей

- Печально, что из-за неадекватных особей, которые суют свой нос в жизнь других людей, и критикуют каждый их поступок, нормальные люди страдают от этого. К сожалению, не самодостаточных, завистливых, и злых людей , подавляющее большинство нашей планеты. Педагога искренне жаль, - написала Елена Смирнова в группе 76.ru во ВКонтакте .

Недавно в редакцию 76.ru написала воспитательница , работающая в детском саду, и рассказала, что боится травли со стороны родителей воспитанников. Девушка рассказала, что даже стесняется покупать себе нижнее белье, если вдруг встретится кто-то из родителей в магазине. Многие посочувствовали воспитательнице, сказав, что порой родители ведут себя неадекватно.

Люди считают, что автор колонки имеет право на такую же жизнь, как у других людей иных профессий.



- Вот представьте, работаю я на заводе, пошел в магазин, а за мной детали следят и потом, лёжа на поддоне, осуждают! Бред же полнейший... Вообще вне работы педагог с ними здороваться не обязан, не то, что заморачиваться по своему время провождению, - считает Андрей Колесов.



Однако далеко не все встали на сторону воспитательницы, которую мучает контроль со стороны родителей воспитанников. Некоторые считают, что девушка сама виновата, так как близко к сердцу воспринимает наблюдение детей и их родителей.



- Автор просто затравленный человек. Всех стращают кнутом в виде премий. 90 процентов этих запретов на воде писано и возможно, если бы у девушки была бы поадекватнее администрация, то таких проблем бы не было, - считает Любовь Коновалова.



- Всё это ерунда. У автора мания преследования. Много знакомых, которые работают в разных сферах образования и живут обычной жизнью. Не прячутся, - считает одна из читательниц портала 76.ru.

