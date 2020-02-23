23 февраля воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
usd 64.30
eur 69.42
СЕЙЧАС +0°С
usd 64.30
eur 69.42

Все новости

Все новости
Город

«Затравленный человек»: ярославцы заступились за воспитательницу, которая боится осуждения родителей

Нашлись и те, кто обвинил девушку в излишней эмоциональности

143
Обсудить

Поделиться

Многие читатели поддержали воспитательницу

Многие читатели поддержали воспитательницу

Недавно в редакцию 76.ru написала воспитательница, работающая в детском саду, и рассказала, что боится травли со стороны родителей воспитанников. Девушка рассказала, что даже стесняется покупать себе нижнее белье, если вдруг встретится кто-то из родителей в магазине. Многие посочувствовали воспитательнице, сказав, что порой родители ведут себя неадекватно.

- Печально, что из-за неадекватных особей, которые суют свой нос в жизнь других людей, и критикуют каждый их поступок, нормальные люди страдают от этого. К сожалению, не самодостаточных, завистливых, и злых людей , подавляющее большинство нашей планеты. Педагога искренне жаль, - написала Елена Смирнова в группе 76.ru во ВКонтакте.

Люди считают, что автор колонки имеет право на такую же жизнь, как у других людей иных профессий.

- Вот представьте, работаю я на заводе, пошел в магазин, а за мной детали следят и потом, лёжа на поддоне, осуждают! Бред же полнейший... Вообще вне работы педагог с ними здороваться не обязан, не то, что заморачиваться по своему время провождению, - считает Андрей Колесов.

Однако далеко не все встали на сторону воспитательницы, которую мучает контроль со стороны родителей воспитанников. Некоторые считают, что девушка сама виновата, так как близко к сердцу воспринимает наблюдение детей и их родителей.

- Автор просто затравленный человек. Всех стращают кнутом в виде премий. 90 процентов этих запретов на воде писано и возможно, если бы у девушки была бы поадекватнее администрация, то таких проблем бы не было, - считает Любовь Коновалова.

- Всё это ерунда. У автора мания преследования. Много знакомых, которые работают в разных сферах образования и живут обычной жизнью. Не прячутся, - считает одна из читательниц портала 76.ru.

Главным советом воспитательнице было не обращать внимание на слова и мнение со стороны родителей, которые обсуждают ее личную жизнь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

воспитательмнение читателей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!