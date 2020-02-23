Ловили на руки младенца: сотрудник Росгвардии честно рассказал о своей работе

Дмитрий Гладков работает в Ростове Великом Фото: Александра Савельева

Обнаружить преступника и не дать ему уйти — работа не только для полицейского. В составе Росгвардии есть подразделение вневедомственной охраны. Эти люди знают, как перекрыть пути отхода грабителям, задержать преступника, а также нередко выполняют роль полицейских, если в городе неспокойно. Старший полицейский Ростовского филиала внедведомственной охраны Росгвардии Дмитрий Гладков рассказал о том, с чем ему приходится сталкиваться при несении службы на маршруте патрулирования в родном городе:



— Да мы нередко сталкиваемся с негативом в свой адрес, каждая такая встреча может внезапно перерасти в опасную ситуацию, что уже действительно страшнее. Бывают и драки вооружённые, — говорит полицейский Дмитрий Гладков. Основная работа Дмитрия Гладкова во вневедомственной охране: ловить грабителей на охраняемых объектах - государственных и частных, перекрывая им пути отхода. Когда все спокойно — патрулировать город. Он дал несколько советов о том, как лучше всего обезопасить свое имущество от ограблений.

— Иметь хорошие отношения с соседями — это неплохой способ меньше переживать за своё имущество. Но с соседями везёт не всем, порой, именно они и пытаются ограбить. Сторожевая собака — приемлемый способ для хозяев садовых участков, частных домов. Кто-то устанавливает камеры, они всегда «дома», они незаметны или наоборот видны, что вполне позволяет им выполнять свою функцию — отпугнуть или вычислить преступника. Есть ещё «тревожная кнопка», по вызову которой как раз мы и выезжаем, — рассказывает Дмитрий Гладков.



Признаки, по которым вас могут остановить сотрудники в форме



Любое подозрительное поведение — повод для сотрудников в форме подойти к вам Фото: Александра Савельева

— Любое странное поведение человека — повод остановить его и спросить, всё ли в порядке, — считает Дмитрий Гладков. — А уж если начинает уходить в другую сторону от патрульной машины или ночью идёт по улице с телевизором, то тем более. Если у вас всё в порядке, то вам не составит труда потратить пять минут на общение. «Кидали камни в окна»

У Дмитрия Гладкова есть особенная история. Именно он оказался в день страшного пожара на улице Фрунзе в Ростове и кинулся выводить людей из горячего здания.

Мы много писали про эту трагедию, случившуюся 18 декабря 2017 года. Из уже охваченного огнём деревянного дома из окна второго этажа мать скидывала ребёнка, а затем спрыгнула сама, чтобы спастись. Дом тогда сгорел почти полностью, погибла одна жительница со второго этажа. О том, как всё происходило, рассказал полицейский Дмитрий Гладков.

— Мы были в рейде с напарником, когда проезжали мимо дома, увидев горящий подъезд — пристроенный тамбур. Было похоже на поджог. При этом было видно, что жильцы дома не подозревают о происходящем — в окнах горел свет, было тихо, — рассказал Дмитрий Гладков. — Мы включили сирену, чтобы заставить людей выглянуть в окно, и побежали к зданию, стучали в окна, кидали камни на второй этаж. Когда жильцы начали спускаться через окна, я взял фонарик и пошёл внутрь, чтобы помочь выйти остальным. В это время мой напарник ловил на руки младенца со второго этажа, и также — его мать.

