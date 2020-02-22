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Ян Левин

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Ян Левин

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«Родной район стал грязным гетто»: приметы того, что Ярославль возвращается в 90-е

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Ярославца огорчил вид родного района

Ярославца огорчил вид родного района

Ярославский историк Ян Левин с грустью посмотрел на свой родной Заволжский район и увидел безнадегу. Пахнуло 90-ми. Откуда это? Публикуем пост Яна Левина:

Шарился по дворам родненького Заволжского района города Ярославля, в голове крутилась мысль: 90-е вернулись.

Все приметы: куча каких-то грязных магазинчиков, ларьков, лотков, большие экс-советские магазины распатронены на сорок секций с лабиринтом между ними, грязные рынки, мутные типы. Всё кругом какое-то обосранное, даже стены.

С точки зрения среды стало даже хуже, чем в 90-е: добавилась тьма визуального мусора в виде наружной рекламы, тегов и мазни. Развалилось, относительно ещё новое в 90-е, советское благоустройство, умерли как класс дворники, как следствие — кругом дикий срач.

В 90-е в рабочих окраинных районах, вроде нашей Заволги, было хоть и бедненько, но чистенько.

Иду я по родному двору за Авиаторов, 88, меланхолично пинаю кучи какашек и думаю — почему мы опять окунаемся в это дерьмо, причём в прямом смысле слова?

Ведь был же просвет, когда вся эта шокирующая Азия начала потихоньку исчезать. Почти исчезла грязная розничная торговля, народ потянулся в светлые чистые гиперы. Алкаши пропали.

С начала нулевых по середину 10-х примерно.

Я когда говорю знакомым и близким, что родная и милая сердцу Заволга на глазах превращается в грязное гетто, мне многие отвечают:

— А что такого там? Район как район. Жить можно.

Может, это и ответ?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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1990-е
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
22 фев 2020 в 08:36

Весь город стал грязным и с каждым днём все хуже и хуже ( очень часто вспоминает народ Лисицына и Волончунаса ))) город цвёл во всех смыслах ,предыдущего мэра ругали ,а теперь и его вернуть бы

Гость
22 фев 2020 в 08:20

К сожалению такая ситуация не только в заволжском районе.😞

ваш господин
22 фев 2020 в 08:53

надо выгонять людишек из квартир жить на улице , тогда они и начнут там прибираться 😁