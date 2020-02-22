«Родной район стал грязным гетто»: приметы того, что Ярославль возвращается в 90-е

Ярославца огорчил вид родного района Фото: Ян Левин

Ярославский историк Ян Левин с грустью посмотрел на свой родной Заволжский район и увидел безнадегу. Пахнуло 90-ми. Откуда это? Публикуем пост Яна Левина:



Шарился по дворам родненького Заволжского района города Ярославля, в голове крутилась мысль: 90-е вернулись.

Все приметы: куча каких-то грязных магазинчиков, ларьков, лотков, большие экс-советские магазины распатронены на сорок секций с лабиринтом между ними, грязные рынки, мутные типы. Всё кругом какое-то обосранное, даже стены.

С точки зрения среды стало даже хуже, чем в 90-е: добавилась тьма визуального мусора в виде наружной рекламы, тегов и мазни. Развалилось, относительно ещё новое в 90-е, советское благоустройство, умерли как класс дворники, как следствие — кругом дикий срач.



В 90-е в рабочих окраинных районах, вроде нашей Заволги, было хоть и бедненько, но чистенько.

Иду я по родному двору за Авиаторов, 88, меланхолично пинаю кучи какашек и думаю — почему мы опять окунаемся в это дерьмо, причём в прямом смысле слова?

Ведь был же просвет, когда вся эта шокирующая Азия начала потихоньку исчезать. Почти исчезла грязная розничная торговля, народ потянулся в светлые чистые гиперы. Алкаши пропали.

С начала нулевых по середину 10-х примерно.

Я когда говорю знакомым и близким, что родная и милая сердцу Заволга на глазах превращается в грязное гетто, мне многие отвечают:

— А что такого там? Район как район. Жить можно.

Может, это и ответ?