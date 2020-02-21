В Ярославле хотят обновить Которосльную набережную: смотрим эскизы

Друзья, мы добавили метку "Смотреть материал", которая ведет на статью, связанную с фото дня или видео дня. Что просто так смотреть-то, верно? Давайте почитаем!
4 декабря 2019
Ура! Мы обновили приложение!
Друзья, читать новости Ярославля с телефона теперь ещё проще - мы обновили приложение 76.RU. Все теперь легче, удобнее и понятнее. Читайте, обсуждайте новости! Дайте обратную связь - нравится ли? Напишите нам в мессенджеры на номер 89106621773 или на почту 76@rugion.ru
25 ноября 2019
Это читает вся страна - и вы тоже можете!
Друзья, у нас новости. Новости со всей страны. На нашем сайте появилась колонка рекомендуемых новостей - это выжимка всего самого интересного, что пишут наши коллеги из других городов. Истории, фото, видео, репортажи - всё, чему удивляется Россия - одной колонке.
В Ярославле хотят преобразить Которосльную набережную. Предварительные эскизы, на которых изображено, как может в будущем выглядеть эта территория, на своей станице выложил мэр города Владимир Волков.
— Сейчас наши архитекторы разрабатывают эскизный проект Которосльной набережной. Очень хочется сделать эту территорию комфортной и функциональной, чтобы она стала местом притяжения ярославцев и туристов, — пояснил Волков.
Пока проект находится в стадии разработки. Все желающие могут присылать свои предложения по благоустройству.