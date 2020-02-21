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В Ярославле хотят обновить Которосльную набережную: смотрим эскизы

Ярославцы могут высказать свое мнение

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Которосльную набережную хотят обновить

Которосльную набережную хотят обновить

В Ярославле хотят преобразить Которосльную набережную. Предварительные эскизы, на которых изображено, как может в будущем выглядеть эта территория, на своей станице выложил мэр города Владимир Волков.

На эскизах видно новое покрытие дорожек и новое освещение

На эскизах видно новое покрытие дорожек и новое освещение

— Сейчас наши архитекторы разрабатывают эскизный проект Которосльной набережной. Очень хочется сделать эту территорию комфортной и функциональной, чтобы она стала местом притяжения ярославцев и туристов, — пояснил Волков.

Подсветить хотят и опоры моста

Подсветить хотят и опоры моста

Набережная должна остаться зеленым уголком

Набережная должна остаться зеленым уголком

Пока проект находится в стадии разработки. Все желающие могут присылать свои предложения по благоустройству.

Новое покрытие у стен музея-заповедника

Новое покрытие у стен музея-заповедника

Больше всего должен измениться подход к реке

Больше всего должен измениться подход к реке

Многофункциональная зона между музеем и рекой

Многофункциональная зона между музеем и рекой

Вам понравилась бы такая набережная?

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    Которосльная набережнаяремонтобновлениеблагоустройство
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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Гость
    21 фев 2020 в 14:20

    Низкие урлашовские фонари на Мукомольном все поломанные, нашим людям такое нельзя.

    Сес
    21 фев 2020 в 14:23

    а потом Рыбинск нас подтопит случайно

    ваш господин
    21 фев 2020 в 14:18

    можно еще устроить межпланетный турнир по шахматам