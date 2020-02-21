Мама бросила: в Ярославской области родному отцу отдали уже усыновлённого 3-летнего ребёнка

Драма в Ярославской области: 3-летний ребенок оказался в детдоме, о чём не сразу узнал его родной папа.

Всё случилось в Пошехонском районе. Родившийся у пары ребёнок не скрепил союз, мама с папой не стали жить вместе. Малышом мама не занималась — не содержала и не воспитывала. И тогда органы опеки отправили ребёнка в детдом, лишив мать родительских прав.

— Ребёнок рос в детском доме, а потом его усыновили, — рассказали в службе судебных приставов.

Но о том, что происходит, узнал родной отец мальчика.