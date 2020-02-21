21 февраля пятница
СЕЙЧАС +4°С
usd 63.74
eur 68.77
СЕЙЧАС +4°С
usd 63.74
eur 68.77

Все новости

Все новости
Город

Мама бросила: в Ярославской области родному отцу отдали уже усыновлённого 3-летнего ребёнка

Малыша взяли в приёмную семью из детдома

1 076
7 Обсудить

Поделиться

Приставам пришлось забирать малыша

Приставам пришлось забирать малыша

Драма в Ярославской области: 3-летний ребенок оказался в детдоме, о чём не сразу узнал его родной папа.

Всё случилось в Пошехонском районе. Родившийся у пары ребёнок не скрепил союз, мама с папой не стали жить вместе. Малышом мама не занималась — не содержала и не воспитывала. И тогда органы опеки отправили ребёнка в детдом, лишив мать родительских прав.

— Ребёнок рос в детском доме, а потом его усыновили, — рассказали в службе судебных приставов. 

Но о том, что происходит, узнал родной отец мальчика. 

— Благодаря судебным приставам мужчина забрал собственного 3-летнего сына домой. Суд обязал приемную семью передать отцу его сына и определить место проживания ребёнка с ним, — рассказали приставы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

приставыдети
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

юлия
21 фев 2020 в 12:10

молодец папа.несмотря ни на что.стыдно за таких женщин.приемной семье можно посочувствовать только

Гость
21 фев 2020 в 12:02

То есть папе три года было наплевать на ребенка, а тут, бац, отцовские чувства проснулись.

ваш господин
21 фев 2020 в 12:01

пошехонь - как много в этом слове 😁