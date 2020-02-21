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Президент назначил в Ярославской области нового главного судью: кто он

Им стал судья из Рыбинска

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Ярославский областной суд возглавил рыбинский судья&nbsp;

Ярославский областной суд возглавил рыбинский судья 

Ярославский областной суд с сегодняшнего дня возглавит судья из Рыбинска Алексей Крайнов. Указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным от 20 февраля. 

— На должность председателя Ярославского областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Крайнов Алексей Александрович, — говорится в указе президента. 

Алексей Крайнов являлся председателем Рыбинского городского суда, где работал с 2014 года. Свою карьеру он начинал с поста судьи в Кировском районе Ярославля в 2000 году, в 2008-м был назначен президентом заместителем председателя Ярославского районного суда. 

Одним из последних его решений был обвинительный приговор за мелкое хулиганство жителю Рыбинска, который громко выругался матом в кафе.

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судЯрославский областной суд
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КОММЕНТАРИИ (2)

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21 фев 2020 в 10:27

Куда подевался предыдущий судья?

ваш господин
21 фев 2020 в 09:43

ну теперь то - заживем , не то что давеча😁