Президент назначил в Ярославской области нового главного судью: кто он

Ярославский областной суд с сегодняшнего дня возглавит судья из Рыбинска Алексей Крайнов. Указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным от 20 февраля.

— На должность председателя Ярославского областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Крайнов Алексей Александрович, — говорится в указе президента.

Алексей Крайнов являлся председателем Рыбинского городского суда, где работал с 2014 года. Свою карьеру он начинал с поста судьи в Кировском районе Ярославля в 2000 году, в 2008-м был назначен президентом заместителем председателя Ярославского районного суда.