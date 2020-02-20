В Ярославской области на шесть тысяч человек стало меньше: главные причины смертей

Год назад в Ярославской области жило на шесть тысяч человек больше

Ярославльоблстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в регионе за 2019 год. Оказалось, что по сравнению с предыдущим годом естественная убыль населения увеличилась на 760 человек. При этом общее число умерших стало на 356 человек меньше, но рождаемость уменьшилась на 1116 человек.



Итак, в прошлом году в Ярославской области родилось около 11 тысяч малышей, а умерло более 18 тысяч человек.



— Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний — более 7,5 тысячи человек — на 311 человек больше, чем в 2018 году, — сообщили статистики. — Далее идут онкологические заболевания, от них погибли 2,8 тысячи человек. Ещё 1,2 тысячи человек умерли от болезней органов пищеварения.

