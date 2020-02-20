20 февраля четверг
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.74
eur 68.77
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.74
eur 68.77

Все новости

Все новости
Город

В Ярославской области на шесть тысяч человек стало меньше: главные причины смертей

Статистики опубликовали данные по населению в регионе

1 763
17 Обсудить

Поделиться

Год назад в Ярославской области жило на шесть тысяч человек больше

Год назад в Ярославской области жило на шесть тысяч человек больше

Ярославльоблстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в регионе за 2019 год. Оказалось, что по сравнению с предыдущим годом естественная убыль населения увеличилась на 760 человек. При этом общее число умерших стало на 356 человек меньше, но рождаемость уменьшилась на 1116 человек.

Итак, в прошлом году в Ярославской области родилось около 11 тысяч малышей, а умерло более 18 тысяч человек.

— Больше всего людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний — более 7,5 тысячи человек — на 311 человек больше, чем в 2018 году, — сообщили статистики. — Далее идут онкологические заболевания, от них погибли 2,8 тысячи человек. Ещё 1,2 тысячи человек умерли от болезней органов пищеварения.

Причиной смерти 1300 человек стали разные внешние причины, в том числе ДТП. В автомобильных авариях разбились 164 человека.

В 2019 году не было зарегистрировано ни одной смерти от алкоголя. Для сравнения, в прошлом году таких было 66.

Статистики обнародовали данные по рождаемости и смертности в Ярославской области в 2019 году

Статистики обнародовали данные по рождаемости и смертности в Ярославской области в 2019 году

По предварительным данным, сейчас в Ярославской области постоянно проживают 1 миллион 253 тысячи 200 человек. Год назад в регионе было на шесть тысяч жителей больше. Кроме таких показателей, как рождаемость и смертность, на это влияет процесс миграции людей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

статистиканаселение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
20 фев 2020 в 18:49

Мне 29 лет и я не собираюсь делать детей , потому что с такими мизерными зарплатами себя б обеспечить , какие тут дети

Гость
20 фев 2020 в 18:52

😁 сейчас бы с зарплатой 30 тысяч заводить детей )) с ума что ли там сходят ) Я лучше каждые пол года буду на Еипр ездить отдыхать , в принципе что я и делаю )) И то приходится отказывать себе в многом что бы скопить на поездку .

Гость
20 фев 2020 в 18:08

Это глобальная проблема , и её нужно решать , что бы стимулировать народ что рожали : нужно повышать качество жизни , повышать зарплаты во первых . Что бы у людей оставались деньги на жизнь! после уплаты налогов . Так же обязательно с проверкой по всем больницам , и где даже продают бахилы , штрафовать главврачей , тогда зашевелятся . То что у нас с медициной все плохо да к это знает даже школьник. Дворы у нас прям совсем разбитые , плюс уборка в Дзержинском на нуле , пора значит госпоже Мусиновой в отставку подавать ! Да и мэру тоже !