«Это норма?»: в Ярославской области дети переезжали огромную лужу у школы на створках ворот. Видео

С неожиданным препятствием столкнулись на днях ученики школы
— Это норма? Я считаю, что это не норма! — возмущаются дети за кадром.
Видео: ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО / Vk.com
— Сколько помню себя — всегда там эта лужа, еще ни один мэр её не победил. Это тротуар улицы Моторостроителей, прямо в этой луже ливнёвка, которая никогда не работает, — прокомментировал ситуацию житель Тутаева Данил Воронов.
— Хорошо, что у моего ребёнка-первоклассника каникулы! И хорошо, что она у меня ходит в бассейн — сможет, если что, переплыть, — горько шутит в соцсетях Анна Ташлыкова.
После того как видео попало в интернет, в лужу уложили ряд поддонов, по которым можно было преодолеть водное препятствие. А потом проблему и вовсе устранили. Оказалось, что дело было действительно в неработающей ливневке.
— Произошел засор дождеприемника. Его почистили, и вода из лужи стала убывать на глазах, — прокомментировали в администрации Тутаевского района.