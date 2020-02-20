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«Это норма?»: в Ярославской области дети переезжали огромную лужу у школы на створках ворот. Видео

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Школьникам в Тутаеве пришлось переезжать лужу на створках ворот

Школьникам в Тутаеве пришлось переезжать лужу на створках ворот

С неожиданным препятствием столкнулись на днях ученики школы № 6 Тутаева Ярославской области. Дети не смогли нормально выйти с территории учебного учреждения из-за огромной лужи. Она разлилась на несколько метров и перекрыла выход из ворот. Школьникам приходилось идти по перекладинам забора и переезжать водоем на створках ворот. Все это безобразие попало на видео.

— Это норма? Я считаю, что это не норма! — возмущаются дети за кадром.

Видео: ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО / Vk.com

— Сколько помню себя — всегда там эта лужа, еще ни один мэр её не победил. Это тротуар улицы Моторостроителей, прямо в этой луже ливнёвка, которая никогда не работает, — прокомментировал ситуацию житель Тутаева Данил Воронов.

— Хорошо, что у моего ребёнка-первоклассника каникулы! И хорошо, что она у меня ходит в бассейн — сможет, если что, переплыть, — горько шутит в соцсетях Анна Ташлыкова.

После того как видео попало в интернет, в лужу уложили ряд поддонов, по которым можно было преодолеть водное препятствие. А потом проблему и вовсе устранили. Оказалось, что дело было действительно в неработающей ливневке.

— Произошел засор дождеприемника. Его почистили, и вода из лужи стала убывать на глазах, — прокомментировали в администрации Тутаевского района.

Сейчас лужи уже нет

Сейчас лужи уже нет

Причиной «наводнения» оказалась непрочищенная ливнёвка&nbsp;

Причиной «наводнения» оказалась непрочищенная ливнёвка 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
20 фев 2020 в 16:31

А почему ворота открыты? Как же антитеррористическая защищенность? Почему нет калитки? Почему департаменту образования и прокуратуре наплевать на это? Где глава администрации Тутаева, почему еще не привлечен к ответственности за антитеррор?

Потерявшийся дед
20 фев 2020 в 16:20

Это к сожалению норма в головах директоров школ, детских садов, глав врачей и тд которые зовутся вшивыми интелигентами.