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На выезде из Ярославля размежуют огромный участок промышленной земли

Где начнут раздел границ

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На Костромском шоссе размежевали промышленные территории

На Костромском шоссе размежевали промышленные территории

Мэрия Ярославля отдала под межевание большой участок земли на выезде из города во Фрунзенском районе. Это участок вдоль Костромского шоссе неподалёку от торгового центра «Вернисаж», являющийся городской территорией. 

— Территория, в отношении которой разработан данный проект межевания, полностью расположена в городском округе город Ярославль в кадастровом квартале, — уточняется в постановлении мэрии Ярославля за подписью первого заместителя Аллы Кибец. 

Информацию о проекте межевания должны будут разместить в городской газете. Межевание означает установление границ на отведённой территории. Сейчас большой участок земли состоит из территорий, на которых можно размещать пищевую, целлюлозно-бумажную, лёгкую и тяжёлую промышленность, а также дороги. В проекте предлагается объединить маленькие участки в более крупные. Некоторые участки, наоборот, хотят поделить. 

Территория проекта межевания 

Нередко проекты межевания считают первым шагом к застройке. Недавно в мэрию обратился арендатор земли под «Волков-плаза» с желанием размежевать площадь Волкова: мы разбирались, что это значит

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