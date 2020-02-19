Мэрия Ярославля начала считать, во сколько обойдётся восстановление Стрелки после потопа

В мэрию Ярославля начали поступать обращения от пострадавших во время потопа владельцев домов в садовых товариществах и хозяев другого имущества. Сейчас уже около 10 таких заявлений.



— Я пока не могу ответить, будет ли какая-то компенсация. По закону, выплаты предусмотрены при потере единственного жилья или единственного имущества. Но ни один жилой дом не был подтоплен, поэтому мы не можем говорить о том, что пострадавшее имущество у людей было последним, — сказал на заседании комиссии муниципалитета Ярославля 19 февраля начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций Алексей Чикалев.

