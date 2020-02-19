Мэрия Ярославля начала считать, во сколько обойдётся восстановление Стрелки после потопа

В мэрию Ярославля начали поступать обращения от пострадавших во время потопа владельцев домов в садовых товариществах и хозяев другого имущества. Сейчас уже около 10 таких заявлений.
— Я пока не могу ответить, будет ли какая-то компенсация. По закону, выплаты предусмотрены при потере единственного жилья или единственного имущества. Но ни один жилой дом не был подтоплен, поэтому мы не можем говорить о том, что пострадавшее имущество у людей было последним, — сказал на заседании комиссии муниципалитета Ярославля 19 февраля начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций Алексей Чикалев.
Также представители мэрии пока точно не могут сказать, за чей счет будет восстанавливаться набережная Ярославля.
— По предварительным данным, повреждено покрытие из плитки. Его придется перебирать. Вероятнее всего, повреждена газонная часть. Возможно, придется менять лавочки, урны. Мы ждем, когда полностью растает снег, чтобы подсчитать все убытки. Вероятнее всего, это произойдет в марте. Будем стараться максимально быстро решить проблемы, так как впереди у нас 9 Мая, 1010-летие Ярославля. Ждём много туристов. За чей счет все это будет делаться, пока непонятно. Возможно, будем привлекать вышестоящие бюджеты, — прокомментировал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Напомним, Ярославль начало топить в начале февраля. Уровень Воды в Волге почти поднялся до опасной отметки, после которой могло произойти подтопление жилья. Чтобы избежать катастрофы, пришлось срочно убавлять сбросы с рыбинской ГЭС. В МЧС посчитали, что причиной бедствия стала ведомственная разобщенность.