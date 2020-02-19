«Квартал затопит на 4,5 метра»: учёный РАН рассказал об опасностях застройки в Ярославле

Учёные Института водных проблем РАН смоделировали, что будет, если произойдёт авария на Рыбинском гидроузле. Речь идёт о возможном затоплении Ярославля волной прорыва. Специалист лаборатории численного гидродинамического моделирования сообщил, что в зону риска попадает площадка, на которой планируют построить жилой комплекс «Волга» у Октябрьского моста. Сейчас эту стройку активно обсуждают в городе.
— Территория под застройку находится в зоне затопления волной прорыва Рыбинского гидроузла, — сообщил доктор технических наук Виталий Беликов. — По расчётам Института водных проблем РАН, отметки затопления в этом месте могут варьироваться от 91 мБС до 92,5 мБС в зависимости от сценария аварии. Глубина затопления территории под застройку составит от 3 до 4,5 метра. При этом не рассматривается наиболее тяжелый сценарий прорыва, так как это событие чрезвычайно малой вероятности, и на него не надо «закладываться» при проектировании.
мБС — (метры по Балтийской системе) единица измерения уровня воды в водоёмах. На данный момент уровень воды в реке Волге в районе Ярославля составляет 85,92 мБС.
Где собираются возвести комплекс многоэтажек.
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По мнению учёных, защититься от возможной ЧС можно, если прежде, чем строить, сделать подсыпку берега Волги.
— Если обеспечить подсыпку территории до отметки 92 мБС, то угроза затопления волной прорыва, а тем более паводком, будет практически исключена, — заключил Виталий Беликов. — При этом территория будет защищена и от подтопления при прохождении высоких половодий.
Жилой комплекс «Волга» планируют возвести практически на берегу Волги в Заволжском районе, где раньше располагался мукомольный завод
Тема затопления Ярославля встала особенно остро после ЧП, случившегося в начале февраля, когда Волга поднялась почти на метр и скрыла Стрелку, водой затопило несколько дачных посёлков. Начались разбирательства и выяснилось, что власти и спасатели были не в курсе, как спускает воду Рыбинская ГЭС и какие территории может топить в регионе.