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«Квартал затопит на 4,5 метра»: учёный РАН рассказал об опасностях застройки в Ярославле

Эксперт оценил проект масштабного строительства многоэтажек у Волги

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Трёхэтажные дома застройщик планирует начать возводить ближайшим летом&nbsp;

Трёхэтажные дома застройщик планирует начать возводить ближайшим летом 

Учёные Института водных проблем РАН смоделировали, что будет, если произойдёт авария на Рыбинском гидроузле. Речь идёт о возможном затоплении Ярославля волной прорыва. Специалист лаборатории численного гидродинамического моделирования сообщил, что в зону риска попадает площадка, на которой планируют построить жилой комплекс «Волга» у Октябрьского моста. Сейчас эту стройку активно обсуждают в городе. 

— Территория под застройку находится в зоне затопления волной прорыва Рыбинского гидроузла, — сообщил доктор технических наук Виталий Беликов. — По расчётам Института водных проблем РАН, отметки затопления в этом месте могут варьироваться от 91 мБС до 92,5 мБС в зависимости от сценария аварии. Глубина затопления территории под застройку составит от 3 до 4,5 метра. При этом не рассматривается наиболее тяжелый сценарий прорыва, так как это событие чрезвычайно малой вероятности, и на него не надо «закладываться» при проектировании.

мБС — (метры по Балтийской системе) единица измерения уровня воды в водоёмах. На данный момент уровень воды в реке Волге в районе Ярославля составляет 85,92 мБС.

Где собираются возвести комплекс многоэтажек.

«Яндекс.Карты»

По мнению учёных, защититься от возможной ЧС можно, если прежде, чем строить, сделать подсыпку берега Волги. 

— Если обеспечить подсыпку территории до отметки 92 мБС, то угроза затопления волной прорыва, а тем более паводком, будет практически исключена, — заключил Виталий Беликов. — При этом территория будет защищена и от подтопления при прохождении высоких половодий.

Жилой комплекс «Волга» планируют возвести практически на берегу Волги в Заволжском районе, где раньше располагался мукомольный завод № 2. Площадку на улице Смолякова уже обнесли забором. Но никаких рабочих на объекте нет. Ранее мы уже сообщали подробности о планах застройщика.

Тема затопления Ярославля встала особенно остро после ЧП, случившегося в начале февраля, когда Волга поднялась почти на метр и скрыла Стрелку, водой затопило несколько дачных посёлков. Начались разбирательства и выяснилось, что власти и спасатели были не в курсе, как спускает воду Рыбинская ГЭС и какие территории может топить в регионе. 

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ЖК Волгазастройка
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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
19 фев 2020 в 16:16

этот квартал вид не испортит, а то, что затопить может, так это как фишка ляжет. Тем более, что при недавнем наводнении выяснилась полная некомпетентность наших властей, которые не в курсе, как это все работает. ИМХО, их уровень технической грамотности таков, что даже если им принесут и положат на стол информацию об угрозе затопления, они не поймут, что к чему. Вывод - место хорошее, но я бы в жилье там - ни-ни...

Гость
19 фев 2020 в 16:01

Да пусть строят. Вся грязь и гарь с моста к ним. Затопит, ну, что ж сами выбрали себе такую судьбу.

ваш господин
19 фев 2020 в 16:18

дома должны быть непременно на сваях , а сваи непременно должны быть из переработанных из масквы отходов 😁