«Квартал затопит на 4,5 метра»: учёный РАН рассказал об опасностях застройки в Ярославле

Трёхэтажные дома застройщик планирует начать возводить ближайшим летом Фото: Александра Савельева, АСК «Новый дом»

Учёные Института водных проблем РАН смоделировали, что будет, если произойдёт авария на Рыбинском гидроузле. Речь идёт о возможном затоплении Ярославля волной прорыва. Специалист лаборатории численного гидродинамического моделирования сообщил, что в зону риска попадает площадка, на которой планируют построить жилой комплекс «Волга» у Октябрьского моста. Сейчас эту стройку активно обсуждают в городе. — Территория под застройку находится в зоне затопления волной прорыва Рыбинского гидроузла, — сообщил доктор технических наук Виталий Беликов. — По расчётам Института водных проблем РАН, отметки затопления в этом месте могут варьироваться от 91 мБС до 92,5 мБС в зависимости от сценария аварии. Глубина затопления территории под застройку составит от 3 до 4,5 метра. При этом не рассматривается наиболее тяжелый сценарий прорыва, так как это событие чрезвычайно малой вероятности, и на него не надо «закладываться» при проектировании.



мБС — (метры по Балтийской системе) единица измерения уровня воды в водоёмах. На данный момент уровень воды в реке Волге в районе Ярославля составляет 85,92 мБС.

Где собираются возвести комплекс многоэтажек.

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