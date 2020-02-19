В Рыбинске расслоилась морозоустойчивая скейт-площадка, на которую потратили 25 миллионов рублей

Морозоустойчивая рампа за 25 миллионов оказалась чувствительной даже к небольшим холодам

— Этот скейт-парк никакой не морозоустойчивый, — говорят эксперты по благоустройству городской среды. — И скейт-парк — звучит громко, это рампа из каркаса и фанеры. То, что она уже среагировала на погодные условия, говорит о низком качестве материалов, из которых она сделана.

Морозоустойчивая скейт-площадка, которую помпезно открыли в Рыбинске в прошлом году, не пережила первую зиму. Стоит подчеркнуть: аномально тёплую зиму.

Власти не стали отпираться и признались, что скейт-площадку нужно ремонтировать.

— Сотрудники администрации и профильных департаментов проводят регулярный мониторинг состояния объектов, и мы, безусловно, в курсе этой ситуации, — сообщили в пресс-службе администрации города Рыбинска. — Это спортивное сооружение для нас особенное, поскольку было подарено рыбинским спортсменам Фондом поддержки олимпийцев России.

— После обнаружения видимых дефектов специалисты департамента спорта связались с компанией-производителем для урегулирования ситуации, — добавили в пресс-службе городской администрации. — Как только сойдет снег, специалисты приедут и произведут необходимые ремонтные работы.

В честь открытия рампы в прошлом году здесь устроили помпезный праздник

Рампу для скейтеров, роллеров, бээмиксеров и самокатеров открыли в Рыбинске осенью прошлого года. И закатили по этому случаю праздник. Эта площадка — подарок от «Фонда поддержки олимпийцев России». Причём довольной дорогой — на скейт-площадку потратили 25 миллионов рублей. Людям объяснили, что она стоит так много, потому что в её покрытии использованы только специальные материалы.

— Сверху лежит специальное пластиковое покрытие, которое в принципе нескользящее, — нахваливал тогда объект директор департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики Рыбинска Олег Кондратенко. — В реакцию с водой не вступает: не гниёт, не трескается от мороза, морозоустойчивое. Там положено у нас три слоя. Нижний базовый слой — простая фанера, сверху бакелитовая фанера специальная, с третьим слоем лежит этот пластик чёрного цвета.

Но почему-то площадку почти сразу после праздника закрыли. Людям объяснили — зима на дворе, а потому кататься на рампе травмоопасно. Многие не поняли, зачем тогда покупали такую дорогую и морозоустойчивую площадку, а кто-то и сразу засомневался в её качестве. Большинство участников опроса на 76.RU высказались, что рыбинцы не должны благодарить никого за такую площадку, которой нельзя пользоваться, как было обещано.



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