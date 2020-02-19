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В Рыбинске расслоилась морозоустойчивая скейт-площадка, на которую потратили 25 миллионов рублей

Хотя она была закрыта всю зиму

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Морозоустойчивая рампа за 25 миллионов оказалась чувствительной даже к небольшим холодам

Морозоустойчивая рампа за 25 миллионов оказалась чувствительной даже к небольшим холодам

Морозоустойчивая скейт-площадка, которую помпезно открыли в Рыбинске в прошлом году, не пережила первую зиму. Стоит подчеркнуть: аномально тёплую зиму.

— Этот скейт-парк никакой не морозоустойчивый, — говорят эксперты по благоустройству городской среды. — И скейт-парк — звучит громко, это рампа из каркаса и фанеры. То, что она уже среагировала на погодные условия, говорит о низком качестве материалов, из которых она сделана.

На зиму скейт-площадку закрыли. Сказали — травмоопасно

На зиму скейт-площадку закрыли. Сказали — травмоопасно

Власти не стали отпираться и признались, что скейт-площадку нужно ремонтировать.

— Сотрудники администрации и профильных департаментов проводят регулярный мониторинг состояния объектов, и мы, безусловно, в курсе этой ситуации, — сообщили в пресс-службе администрации города Рыбинска. — Это спортивное сооружение для нас особенное, поскольку было подарено рыбинским спортсменам Фондом поддержки олимпийцев России.

Специалисты уверены, что расслоение произошло из-за низкого качества материалов

Специалисты уверены, что расслоение произошло из-за низкого качества материалов

Городские власти успокаивают — объект на гарантии, и его обязательно починят.

— После обнаружения видимых дефектов специалисты департамента спорта связались с компанией-производителем для урегулирования ситуации, — добавили в пресс-службе городской администрации. — Как только сойдет снег, специалисты приедут и произведут необходимые ремонтные работы.

В честь открытия рампы в прошлом году здесь устроили помпезный праздник

В честь открытия рампы в прошлом году здесь устроили помпезный праздник

Рампу для скейтеров, роллеров, бээмиксеров и самокатеров открыли в Рыбинске осенью прошлого года. И закатили по этому случаю праздник. Эта площадка — подарок от «Фонда поддержки олимпийцев России». Причём довольной дорогой — на скейт-площадку потратили 25 миллионов рублей. Людям объяснили, что она стоит так много, потому что в её покрытии использованы только специальные материалы.

— Сверху лежит специальное пластиковое покрытие, которое в принципе нескользящее, — нахваливал тогда объект директор департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики Рыбинска Олег Кондратенко. — В реакцию с водой не вступает: не гниёт, не трескается от мороза, морозоустойчивое. Там положено у нас три слоя. Нижний базовый слой — простая фанера, сверху бакелитовая фанера специальная, с третьим слоем лежит этот пластик чёрного цвета.

Так представитель «Фонда поддержки олимпийцев России» презентовал дорогостоящий подарок

Но почему-то площадку почти сразу после праздника закрыли. Людям объяснили — зима на дворе, а потому кататься на рампе травмоопасно. Многие не поняли, зачем тогда покупали такую дорогую и морозоустойчивую площадку, а кто-то и сразу засомневался в её качестве. Большинство участников опроса на 76.RU высказались, что рыбинцы не должны благодарить никого за такую площадку, которой нельзя пользоваться, как было обещано.

Что можно купить за 25 миллионов рублей

Если не рампа для скейтеров, то что?

Современный троллейбус

Таких красавцев вологодский завод производитель при полной комплектации продаёт по цене рыбинской скейт-площадки из фанеры

Таких красавцев вологодский завод производитель при полной комплектации продаёт по цене рыбинской скейт-площадки из фанеры

Троллейбус «Авангард» с увеличенным автономным ходом. Они представляют собой современные машины с автономным ходом и низким уровнем пола по всей длине салона. Они экономно потребляют электроэнергию, более вместительны, чем старые. Также троллейбусы оснащены бесплатным Wi-Fi и USB-портами для подзарядки гаджетов. В троллейбусах вставлены стёкла с широким обзором и защитой от ультрафиолета.

Стоимость: 20–25 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Колесо обозрения

На таком аттракционе, конечно, на скейте не покататься. Может, поэтому он и стоит на 7 миллионов дешевле, чем рампа из Рыбинска&nbsp;

На таком аттракционе, конечно, на скейте не покататься. Может, поэтому он и стоит на 7 миллионов дешевле, чем рампа из Рыбинска 

Колесо обозрения. Высота аттракциона — 35 метров. Может радовать посетителей и летом и зимой.

Стоимость: 18 миллионов рублей.

Накормить всех

Хорошее питание, не менее важно для людей, чем спорт

Хорошее питание, не менее важно для людей, чем спорт

Ну и наконец на эти деньги можно накормить весь Рыбинск. 25 миллионов рублей хватит, чтобы каждому жителю города купить по недорогому комплексному обеду в кафе.

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спортблагоустройствоРыбинск
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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
19 фев 2020 в 14:13

Где деньги Зин?

Фото пользователя
19 фев 2020 в 14:03

Парашютист, разумеется, помалкивает.

den
19 фев 2020 в 13:54

сделали из фанеры.. в нашем-то климате.. и так сойдёт!))