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Из Ярославля до Москвы за 50 минут: появились билеты на прямой рейс

Первые полеты по этому маршруту начнутся 1 июня

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Билет в одну сторону стоит три с половиной тысячи рублей

Билет в одну сторону стоит три с половиной тысячи рублей

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Ярославль — Москва. Чтобы не тратить по четыре-пять часов на дорогу на авто или на поезде, «Аэрофлот» пустил собственные рейсы по данному маршруту. Теперь до города можно будет добираться несколько раз быстрее, полет займет всего 50 минут, правда, цена такой услуги многих не порадует. Путешествие в один конец обойдется в 3500 рублей.

— Первый рейс будет выполнен из аэропорта Шереметьево 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня, — сообщили в «Аэрофлоте».

Однако самолеты до столицы и обратно будут не летать далеко не каждый день, а лишь 5 раз в неделю.

Из аэропорта Шереметьево в Ярославль можно отправиться рейсом SU1342 в 21:05, прибыть в 21:55 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Из Ярославля в Шереметьево можно отправиться рейсом SU1343 в 06:40, прибыть в 07:30 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
19 фев 2020 в 07:40

Правильно написали выше в комментарии. Дороже и в итоге дольше. Попробуй из Шереметьево доберись до Москвы. да, ещё за Аэроэкспресс или такси заплати до Москвы.Бессмысленные рейсы. кстати, ещё непонятно на каких самолётах они будут осуществляться и сколько этим самолётам лет.

19 фев 2020 в 07:31

Пока до Туношны доедешь, потом регистрация. В Шереметьево прилетел, дождался багаж, потом надо ещё до Москвы добраться. Всё таки на машине или электричке быстрее будет и дешевле

пассажир
19 фев 2020 в 07:24

на чем лететь предлагают?