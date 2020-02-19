Из Ярославля до Москвы за 50 минут: появились билеты на прямой рейс

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Ярославль — Москва. Чтобы не тратить по четыре-пять часов на дорогу на авто или на поезде, «Аэрофлот» пустил собственные рейсы по данному маршруту. Теперь до города можно будет добираться несколько раз быстрее, полет займет всего 50 минут, правда, цена такой услуги многих не порадует. Путешествие в один конец обойдется в
— Первый рейс будет выполнен из аэропорта Шереметьево 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня, — сообщили в «Аэрофлоте».
Однако самолеты до столицы и обратно будут не летать далеко не каждый день, а лишь 5 раз в неделю.
Из аэропорта Шереметьево в Ярославль можно отправиться рейсом SU1342 в 21:05, прибыть в 21:55 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Из Ярославля в Шереметьево можно отправиться рейсом SU1343 в 06:40, прибыть в 07:30 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.