Из Ярославля до Москвы за 50 минут: появились билеты на прямой рейс

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Ярославль — Москва. Чтобы не тратить по четыре-пять часов на дорогу на авто или на поезде, «Аэрофлот» пустил собственные рейсы по данному маршруту. Теперь до города можно будет добираться несколько раз быстрее, полет займет всего 50 минут, правда, цена такой услуги многих не порадует. Путешествие в один конец обойдется в 3500 рублей.



— Первый рейс будет выполнен из аэропорта Шереметьево 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня, — сообщили в «Аэрофлоте».

