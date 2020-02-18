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Ушёл с поста чиновник, назвавший больницу в Ярославской области богадельней

Почему увольняется заместитель председателя правительства Игорь Селезнёв

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Чиновник уходит на новую работу

Чиновник уходит на новую работу

В Ярославле свой пост покидает заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев, который прославился на всю страну, сравнив больницу с богадельней, а её пациентов назвав симулянтами. Скандал прогремел вокруг отделения сестринского ухода Тутаевской районной больницы, о необходимости закрыть которую намекнул чиновник. И отделение закрыли, но не полностью: мы делали репортаж о том, как теперь приходится жить пациентам «богадельни». 

Сегодня стало известно, что в правительстве Ярославской области Игорь Селезнёв больше не работает. 

— Я благодарен коллективу правительства за совместную работу, за приложенные старания и силы. Желаю коллегам успехов в дальнейших проектах на благо жителей Ярославской области, — сказал он о своём уходе.

Чиновник уходит из-за того, что ему предложили новую работу. Напомним, что заместителем председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев стал в январе 2018 года. Он курировал вопросы здравоохранения, трудовых отношений и социального партнерства, социальной защиты, демографической политики, семейной политики и политики в интересах детей.

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