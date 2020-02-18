Ушёл с поста чиновник, назвавший больницу в Ярославской области богадельней

В Ярославле свой пост покидает заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев, который прославился на всю страну, сравнив больницу с богадельней, а её пациентов назвав симулянтами. Скандал прогремел вокруг отделения сестринского ухода Тутаевской районной больницы, о необходимости закрыть которую намекнул чиновник. И отделение закрыли, но не полностью: мы делали репортаж о том, как теперь приходится жить пациентам «богадельни».

Сегодня стало известно, что в правительстве Ярославской области Игорь Селезнёв больше не работает.